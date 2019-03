Næsten i samme øjeblik som Juan Guaidó vendte tilbage til Venezuela, erklærede USA fuld opbakning til ham.

Den venezuelanske oppositionsleder, Juan Guaidó, er mandag vendt tilbage til Venezuela efter at have brudt et rejseforbud, da han forlod landet.

Guaidó forlod Venezuela 23. februar trods forbud mod at forlade landet.

Siden da har han besøgt en række sydamerikanske lande. Her han forsøgt at samle støtte til sin kamp for at vælte præsident Nicolás Maduro.

Guaidó landede mandag middag lokal tid i hovedstaden Caracas under massiv mediebevågenhed. Tusindvis af begejstrede venezuelanere tog efterfølgende imod Guaidó med vajende flag i det centrale Caracas.

35-årige Guaidó leder den oppositionskontrollerede Nationalforsamling. Han har udnævnt sig som fungerende præsident i Venezuela.

En lang række vestlige lande anerkender ham som præsident. Heriblandt flere EU-lande - herunder Danmark - samt USA.

I forbindelse med Guaidós hjemkomst mandag har USA sendt en skarp advarsel rettet mod præsident Maduro.

- Det er af højeste betydning for USA, at Juan Guaidó kan vende sikkert tilbage til Venezuela, skriver USA's vicepræsident, Mike Pence, på Twitter.

- Enhver trussel, voldshandling eller trussel mod ham vil ikke blive tolereret og vil blive mødt af et hurtigt modsvar. Verden kigger på. Den fungerende præsident Guaidó skal have lov til at vende sikkert tilbage, skriver Pence.

Guaidó siger, at militæret - der officielt støtter Maduro - hjalp ham med at komme til Colombia trods rejseforbuddet. Guaidó har ud over Colombia besøgt Argentina, Brasilien, Ecuador og Paraguay.

Militæret i Venezuela har ved grænsen blokeret nødhjælp, som USA har sendt til det hårdt prøvede sydamerikanske land.

Præsident Nicolás Maduro afviser, at der er krise i Venezuela.

Han mener i stedet, at det hele er en "politisk forestilling", der skal give USA en undskyldning for at lede en invasion i landet.

/ritzau/AFP