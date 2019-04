Ved en demonstration i hovedstaden Caracas opfordrer Guaído folk til at demonstrere yderligere mod Maduro.

Den venezuelanske oppositionsleder Juan Guaído indleder "Operation Liberty" - på dansk "operation frihed" - med at vælte præsident Nicolas Maduro.

Det sker ved en stor demonstration mod den siddende regering i Venezuelas hovedstad, Caracas, lørdag eftermiddag lokal tid.

Guaído har erklæret sig selv som landets præsident. Han lover, at det bliver en "klar" eskalering af presset på at fjerne Maduro fra magten.

- Alle mand til gaderne. Lad os begynde på den sidste fase i enden på den ulovlige tilegnelse af magten, råber han ud til sine tilhængere ved demonstrationen.

I onsdags sagde Guaído, at han håbede på at se et enormt fremmøde, og lørdag opfordrede han sine følgere til at fordoble deres indsats for at bevare presset i gaderne.

- Den største eskalering af pres, som vi nogensinde har set, er begyndt, siger Guaído.

Eskaleringen sker, mens landet er ramt af massive strømnedbrud og tørster efter vandforsyninger.

/ritzau/AFP