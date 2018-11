En saudiarabisk obduktions-ekspert var del af det team, der slog journalisten Jamal Khashoggi ihjel. Det skriver den tyrkiske avis Hurriyet Daily News.

En lydoptagelse skulle angiveligt nu kaste lys over endnu flere grusomme detaljer fra mordet.

Blandt andet at det var dr. Salah al-Tubaigy, der er leder af det Saudiske Videnskabelige Obduktionsråd, der håndterede instrumenterne, da journalistens lig skulle skaffes af vejen efter mordet.

Udstyret med sprøjter og skalpel skilte lægen den døde krop ad, skriver avisen.

Jamal Kashoggis døtre skrev farvel til deres far i The Washington Post. »Hans lys vil aldrig falme,« skrev de. Foto: LAKRUWAN WANNIARACHCHI Vis mere Jamal Kashoggis døtre skrev farvel til deres far i The Washington Post. »Hans lys vil aldrig falme,« skrev de. Foto: LAKRUWAN WANNIARACHCHI

Den 2. oktober gik Jamal Khashoggi ind på det saudiarabiske konsulat i Istanbul, fordi han skulle have styr på nogle papirer til sit forestående bryllup. Han kom aldrig ud igen.

Oprindeligt forklarede det saudiarabiske styre, at Jamal Kashoggi, der højlydt havde kritiseret regeringen, forlod konsulatet i live. Senere indrømmede regeringen dog, at systemkritikeren var blevet dræbt under en slåskamp på konsulatet.

Ifølge Tyrkiets efterforskning af sagen var en 15 mand stor gruppe sendt til Istanbul med den ene opgave at slå Jamal Kashoggi ihjel. Det diskuteres stadig, hvem der gav ordren til mordet. CIA har peget på den saudiarabiske kronprins, der stadig nægter, at ordren kom fra ham.

Nu skulle lydoptagelsen ifølge avisen afsløre, hvad der skete efter mordet.

Saudi Arabiens kronprins Mohammed bin Salman er af CIA udpeget som manden, der var ansvarlig for drabet på Jamal Khashoggi. Kronprinsen nægter. Foto: Amir Levy Vis mere Saudi Arabiens kronprins Mohammed bin Salman er af CIA udpeget som manden, der var ansvarlig for drabet på Jamal Khashoggi. Kronprinsen nægter. Foto: Amir Levy

Hvordan gruppen af mænd dækkede gulvet på konsulatet med plastik, før de parterede Kashoggis lig.

Ifølge avisen blev ‘Khashoggi’s lig klædt af. Tubaigy drænede blodet fra hans årer og lod det flyde ud i badeværelsesvasken. Ligesom det var Tubaigy selv, der parterede liget', skriver avisen.

På lydoptagelsen skulle man høre Tubaigy instruere de andre i at tage høretelefoner på, før han gik i gang.

»Når, jeg gør mit job, lytter jeg til musik,« skulle han have sagt.