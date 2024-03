Ifølge Ukraines luftvåben blev Dnipro natten til tirsdag ramt af et missil samt fire grupper af droner.

Et russisk angreb i den centralukrainske by Dnipro har natten til tirsdag beskadiget et kraftværk og efterladt flere indbyggere uden vand.

Det melder ukrainske repræsentanter og medier.

Ifølge det ukrainske luftvåben blev byen ramt af et missil samt fire grupper af droner fra henholdsvis syd, øst og nord.

Borgmesteren i Dnipro, Borys Filatov, bekræfter, at infrastruktur er blevet ramt. Han giver dog ikke flere detaljer om angrebet.

Ifølge Ukraines største energiselskab, DTEK, har kraftværket fået betydelige skader. Ingen er dog kommet til skade i angrebet.

Det lokale vandværk oplyser på beskedtjenesten Telegram, at flere indbyggere som følge af angrebet på kraftværket, der har påvirket strømforsyningen, er uden vand.

Det har ikke været muligt at bekræfte påstandene.

Der bor omkring én million mennesker i den vigtige havneby Dnipro, der ligger ved floden Dnepr.

Rusland og Ukraine rammer i stigende grad hinanden med luftangreb langt væk fra frontlinjen.

Angrebene er ofte rettet mod kritisk infrastruktur i form af energiforsyninger samt militære mål og trafikårer.

I weekenden dræbte et russiske droneangreb i ukrainske Kharkiv syv personer, heriblandt tre børn.

Der var tale om børn på henholdsvis syv år, fire år og seks måneder.

Dødsfaldene skete i forbindelse med et angreb på en tankstation, som antændte en omfattende brand i blandt andet flere private hjem.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, opfordrede lørdag de europæiske lande til at øge våbenproduktionen for at støtte Ukraine.

- At støtte Ukraine og investere i Natos egne evner er vores bedste forsvar, sagde han i et interview med den tyske avis Welt am Sonntag.

/ritzau/Reuters