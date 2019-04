Den 35-årige militærmand fra Cypern, som har tilstået mordene på fem kvinder og to små piger, kan have mange flere liv på samvittigheden.

Det frygter de cypriotiske myndigheder, som til lokale medier har udtalt, at de har mistanke om, at den anholdte har haft fingeren med i spillet i forbindelse med intet mindre end yderligere 23 forsvindingssager af udenlandske kvinder. Det skriver The Times.

Den rædselsvækkende sag har skabt stor opmærksomhed verden over, da militærmanden Nikos Metaxas meget vel kan vise sig at være Cyperns første seriemorder nogensinde. Ferieøens seneste dobbeltdrab fandt sted i 1993, hvor en svensk og en ukrainsk kvinde blev bortført og siden dræbt.

Nikos Metaxas bliver i øjeblikket tilbageholdt af politiet, efter at han har videregivet oplysninger, der sætter ham i forbindelse med ligene af tre kvinder – henholdsvis to filippinske kvinder, der forsvandt i maj og august sidste år, og som blev fundet døde i en mineskaft i hovedstaden Nicosia tidligere på måneden, samt en ukendt kvinde, der torsdag blev fundet ved en skydebane blot 15 kilometer fra skakten.

Derudover har han tilstået drabene på fire andre mennesker – deriblandt to små piger på henholdsvis seks og otte år – hvis lig endnu ikke er blevet fundet, men som det lokale politi søger efter i floder og grøfter på den populære ferieø.

Størstedelen af de kvinder, som Nikos Metaxas mistænkes for at have dræbt, er filippinske kvinder, der var rejst til øen for finde arbejde, men som de cypriotiske myndigheder indtil nu vurderede frivilligt var rejst væk igen.

Ifølge The Times har den 35-årige militærmand endnu ikke givet politiet noget motiv til sine uhyggelige gerninger, som angiveligt tog fart i 2016, hvor en 36-årig kvinde ved navn Livia Florentina Bunea og hendes otte-årige datter, Elena Natalia Bunea, forsvandt sporløst fra den ene dag til den anden.

Nikos Metaxas har tilstået at have dræbt dem begge, men ligene af dem er endnu ikke fundet.

Myndigheder efterforsker en flod ved landsbyen Xiliato, da de mistænker, at den 35-årige anholdte har smidt i et lig i floden. Billedet er taget den 26. april. (Photo by Iakovos Hatzistavrou / AFP) Foto: KATIA CHRISTODOULOU Vis mere Myndigheder efterforsker en flod ved landsbyen Xiliato, da de mistænker, at den 35-årige anholdte har smidt i et lig i floden. Billedet er taget den 26. april. (Photo by Iakovos Hatzistavrou / AFP) Foto: KATIA CHRISTODOULOU

Militærmanden kom i politiets søgelys, da en tysk turist den 14. april tog billeder af den forladte mineskakt og ved et tilfælde fik øje på det første lig. Da politiet undersøgte skakten yderligere, fandt de endnu et lig.

Kort efter tilstod den 35-årige at stå bag de to drab samt mordene på yderligere fem – deriblandt en kvinde, som han angiveligt kvalte under sex sidste sommer.

»Jeg er chokeret over, at så mange frygtelige mord på uskyldige udenlandske kvinder og små børn har fundet sted,« sagde Cyperns præsident, Nicos Anastasiades, om sagen fredag.

Ifølge lokale medier har Nikos Metaxas ikke udtrykt nogen form for anger i forbindelse med mordene.