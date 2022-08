Lyt til artiklen

Den amerikanske tænketank 'Institue for the Study of War' er kommet med en opsigtsvækkende ny rapport.

Rapporten beretter blandt andet om, at mere end 1.000 børn er bortført fra den ukrainske havneby Mariupol og givet videre til russiske familier. 300 ukrainske børn mangler stadig at blive placeret i en russisk familie, som vil tage imod en engangsbetaling for barnet.

Faktisk har de regionale myndigheder i den russiske by Krasnodar bekræftet adoptionsprogrammet, før det blev slettet fra internettet overflade, beretter 'Institue for the Study of War'.

Den amerikanske tænketank mener, at det kan være en overtrædelse af folkedrabsreglerne. Og det mener professor i international ret ved Stockholms Universitet, Mark Klamberg, også.

»Disse handlinger kan klassificeres som både krigsforbrydelser og folkedrab,« siger Mark Klamberg til norske Dagbladet.

Dog mener Cecilie Hellestveit, som er advokat med doktorgrad i international ret krigsret ved Universitet i Oslo, at der skal flere detaljer til, før man kan klassificere det som et regulært folkedrab. Blandt andet Ruslands ansvar er at skåne civilbefolkningen for kampe ved at køre børnene væk.

»Det er som udgangspunkt ikke tilladt at adskille børn fra deres familier, men hvis det alligevel sker, skal de hurtigst muligt tilbage til deres forældre eller pårørende,« siger Cecilie Hellestveit.

Men hvis det børnene bliver hos de russiske forældre permanent og ikke får muligheden for genforening, så er der ifølge Cecilie Hellestveit tale om meget alvorlige krigsforbrydelser.