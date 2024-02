Mens rester fra nytårskrudt stadigvæk lå på gaden, gik en 19-årig norsk dreng ind på sin mor og stedfars soveværelse med en kniv i hånden.

Her stak han først 46-årige Terje Åsmund Nordhei, der døde på stedet, inden han gik videre mod sin mor.

Det er i hvert fald politiets opfattelse af, hvad der skete natten til 1. januar i familiens hjem i Sørfold i Norge, skriver norske Dagbladet.

Tirsdag eftermiddag løftede norsk politi på en pressekonference sløret for hændelsesforløbet i dobbeltdrabssagen, der har chokeret landet.

Her kom det frem, hvordan den 19-åriges stedfar ifølge politiet var den første ud af tre, der mistede livet på årets første dag.

Efter drabet på den 46-årige mand, der skulle være sket mellem klokken 4.30 og 4.50, kæmpede den 46-årige Elin Nordhei Bordi - og mor til den sigtede - forgæves for sit liv.

»Politiets efterforskning har slået fast, at der opstod kamp mellem den sigtede og Elin Nordhei Bondi, før hun døde,« lyder det i pressemeddelelsen.

Alt imens dette skete, vågnede den sigtedes 11-årige lillesøster. Hendes værelse lå lige ved siden af forældrenes.

»Da hun gik ind for at se, hvad der skete, blev hun også angrebet og påført knivskader,« oplyser politiet.

Men hun var ikke det sidste familiemedlem, der blev vækket den nat.

Politiet modtog nemlig anmeldelsen fra den sigtedes 16-årige søster, der imidlertid havde låst sig inde på badeværelset.

Her blev hun, indtil en patrulje ankom til adressen cirka en halv time senere.

I familiens hjem, fandt politiet den 11-årige pige med skader og hendes forældre, 46-årige Elin Nordhei Bondi og 46-årige Terje Åsmund Nordhei, der begge var døde.

Politiet har foreløbigt ikke afklaret motivet.

Og svaret kommer de i hvert fald ikke til at få fra den 19-årige sigtede i sagen.

Ifølge politiet tog han livet af sig selv, mens hans 16-årige søster havde alarmcentralen i røret.

»En af hypoteserne er, at sigtede har været psykisk syg, men det bliver vanskeligt at finde ud af, i og med at gerningsmanden er død. Vi kan ikke afhøre ham, ligesom han ikke kan blive udredt,« oplyser politiadvokat Kristine Pedersen til mediet.

Selvom den 19-årige er død, er han formelt sigtet for dobbeltdrab og drabsforsøg.