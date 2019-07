Arthur Ryan, der stod bag en af de største successer i irsk detailhandel, tøjkæden Primark, er død.

Han blev 83 år gammel og døde efter kort tids sygdom, oplyser virksomheden mandag.

Arthur Ryan grundlagde Primark i 1969 under navnet Penneys.

Den første butik på Mary Street i Dublin blev en stor succes, og i 1974 udvidede han derfor til Storbritannien.

Arthur Ryan ses her yderst til venstre - ved siden af den irske premierminister Enda Kenny og administrerende direktør Paul Marchant - ved åbningen af Primarks butik på Alexanderplantz i Berlin i juli 2014. Foto: BRITTA PEDERSEN/EPA/RITZAU SCANPIX Vis mere Arthur Ryan ses her yderst til venstre - ved siden af den irske premierminister Enda Kenny og administrerende direktør Paul Marchant - ved åbningen af Primarks butik på Alexanderplantz i Berlin i juli 2014. Foto: BRITTA PEDERSEN/EPA/RITZAU SCANPIX

Dengang som nu var konceptet smart tøj til lave priser.

Helt frem til 2009 var han kædens administrerende direktør. Siden har han været bestyrelsesformand.

Arthur Ryan var noget helt særligt, lyder det fra kædens nuværende direktør, Paul Marchant.

»Han var en ægte pioner. Han var innovativ og aldrig tilbagelænet trods mange successer. Han udfordrede os alle til at gøre vores bedste,« siger han i en udtalelse.

Flagskibsbutikken på Oxford Street i London omsætter for over 4 millioner kroner. Om dagen. Foto: Simon Dawson/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Flagskibsbutikken på Oxford Street i London omsætter for over 4 millioner kroner. Om dagen. Foto: Simon Dawson/Reuters/Ritzau Scanpix

Arthur Ryan, der var født i Dublin, gav aldrig interviews om virksomheden og gjorde, hvad han kunne for at beskytte sit privatliv.

Primark har for længst indtaget førstepladsen som briternes foretrukne sted at købe billigt hverdagstøj frem for supermarkedskæder som Asda og Tesco.

Hvor meget Arthur Ryan var god for, vides ikke præcist, men det er kendt, at han ejede 231.000 aktier i Associated British Foods, der i dag ejer Primark.

Alene den aktiepost har en værdi på over 60 millioner kroner.

Flagskibsbutikken på Oxford Street i London omsætter dagligt for over 500.000 pund - omkring 4,1 millioner kroner. Den sprang alle forventningerne i budgetterne efter en større renovering.

Og det på trods af, at det gennemsnitlige køb er på blot fire pund - svarende til 34 kroner.

Primark ejes i dag af fødevareproducenten Associated British Foods og tæller i alt 376 butikker.

Foruden Storbritannien og Irland er der butikker i lande som Tyskland, Belgien, Frankrig, Spanien og Italien.