Grundlægggeren af den kinesiske telegigant Huawei forudser et stort tilbageslag i selskabets fremtidige indtægter.

USAs sanktioner mod selskabet vil koste op mod 199 milliarder kroner henover de næste to år, lyder det fra Huawei-stifteren, Ren Zhengfei, ifølge nyhedsbureauet AP.

Huawei forbereder sig samtidig på et fald i selskabets udenlandske salg af smartphones på hele 40-60 procent, fortæller TechCrunch. Ren Zhengfei beskriver selskabet som 'et svært beskadiget fly'.

Udmeldlingen kommer i kølvandet på, at USAs præsident, Donald Trump 15. maj indførte sanktioner, der forbød Huawei at sælge udstyr i USA af hensyn til den nationale sikkerhed. fortæller Financial Times.

USA krævede samtidig, at amerikanske selskaber først skulle have en særlig godkendelse, inden de måtte sælge 'kritisk' teknologi til den kinesiske telegigant.

Selskabet har været nævnt gentagende gange i den verserende handelskonflikt mellem USA og Kina. Sanktionerne mod Huawai skal ifølge South China Morning Post ses som et led i magtkampen mellem USA og Kina.

Huawei leverer netværks- og telekommunikationsudstyr, og USA frygter både spionage, men også at tabe kampen om fremtidens 5G-netværk til Kina, fortæller eksperter, ifølge DR.