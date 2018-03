En uhyggelig gruppevoldtægt i den sydsvenske by Malmø vækker opsigt og bestyrtelse. Både fordi overgrebet på kvinden var så groft, men også fordi to af de i alt fire formodede gerningsmænd ikke kan straffes. De er nemlig mindreårige.

Først bedøvede de hende, og derefter bortførte de hende til et ukendt sted, hvor de på skift misbrugte hende seksuelt.

Mistanken mod seks svenske drenge er ikke til at tage fejl af: Politiet mener, at de trods deres unge alder har begået en meget alvorlig forbrydelse.

Alligevel kan to af de seks drenge ikke straffes. De er nemlig under 15 år.

Det skriver den svenske avis Expressen.

»De mistænkes for grov voldtægt,« siger Nils Norling, politiets pressetalsmand, til avisen.

Gruppevoldtægten fandt sted mellem 2. og 3. februar i år. Kort efter anholdt politiet fire drenge, hvoraf to er 15 år og to er 16 år. Yderligere to menes at have deltaget i overgrebet. De er begge mindreårige.

Anklageren i sagen, Lena Körner, bad derfor retten om at behandle sagen ud fra et særskilt regelsæt, der kan benyttes, når unge begår lovovertrædelser. Det kan betyde, at de mindreårige også kan risikere at blive sigtet i sagen.

Det er den femte gruppevoldtægt i Malmø på bare to måneder, men politiet udelukker, at dette overgreb har forbindelse til de fire andre.