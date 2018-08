Blodpletter, skudhuller og en gul spade, der mistænkes for at være blandt de våben, som blev brugt til at slå en svensk statsborger ihjel og torturere en anden svensk statsborger, som kun med nød og næppe overlevede.

Det er ’groteske’ og ’mareridtsagtige’ beskrivelser, som spanske medier maler af gerningsstedet i byen Mijas nær Malaga, hvor to personer fredag aften blev fundet i håndjern. De to var blevet bortført og havde derefter været udsat for tortur. Begge havde skudsår og var blevet stukket med kniv, oplyser spansk politi. Det skriver bl.a. Aftonbladet.

Strips som formentlig er anvendt til at fastholde de to ofre. Foto: Guardia Civil Vis mere Strips som formentlig er anvendt til at fastholde de to ofre. Foto: Guardia Civil

Skrig fra nabohuset

Politiet blev alarmeret af en person, som fredag aften ved 19-tiden havde hørt skrig fra nabohuset.

Den ene mand var død på stedet, mens den anden blev bragt på hospitalet i Malaga.

Ni timer senere, efter et samarbejde mellem spansk og svensk politi, blev de formodede gerningsmænd - tre svenskere på 20, 24 og 27 år - anholdt.

De tre mænd forsøgte at slippe forbi flere af politiets kontrolposter og afbestilte også flybilletter fra Malaga til Sverige.

I stedet forsøgte de at undslippe til Marokko, men det lykkedes ikke. I byen San Roque nær Gibraltar slog politiet tidligt lørdag morgen til og anholdt de tre mænd

Billede fra gerningsstedet, som spansk politi har offentliggjort. Foto: Guardia Civil Vis mere Billede fra gerningsstedet, som spansk politi har offentliggjort. Foto: Guardia Civil

Troede begge var døde

De to ofre var ifølge det svenske udenrigsministerium begge omkring 30 år og fra regionen Svealand i Sverige, skriver Aftonbladet.

Ifølge den svenske avis troede de tre mistænkte, at begge ofre var døde, før de mistænkte selv stak af fra gerningsstedet.

Men det lykkedes altså det ene offer at kravle ud af huset og råbe om hjælp.

Det lykkedes det ene torturoffer at flygte. Foto: Guardia Civil Vis mere Det lykkedes det ene torturoffer at flygte. Foto: Guardia Civil

De tre mistænkte - hvoraf kun én endnu er bekræftet svensk statsborger af det svenske udenrigsministerium - er nu sigtet for mord, mordforsøg og frihedsberøvelse. Svensk politi skal bistå i den videre efterforskning.

Ifølge lokale spanske medier kæder spansk politi torturen sammen med narkohandel.