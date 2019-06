Hvad ville du gøre, hvis en anonym millionær via internettet tilbød dig det, der svarer til 50 millioner kroner for at slå en af dine venner ihjel, kaste liget i et vandfald og filme det hele på din mobiltelefon?

Den 18-årige kvinde Denali Brehmer fra den amerikanske stat Alaska var ikke i tvivl.

Derfor bandt hun 2. juni sin 19-årige veninde Cynthia Hoffman på hænder og fødder med gaffertpe. Hun skød den let udviklingshæmmede kvinde i nakken og smed til sidst liget i Thunderbird Falls, et vandfald ikke langt fra Alaskas hovedstad, Anchorage.

»Udtryk som en 'syg sammensværgelse' dækker ikke denne frastødende forbrydelse,« skriver en af statens advokater i retten i hovedstaden Anchorage, hvor Denali Brehmer og hendes tre medsammensvorne nu sidder anklaget for 'overlagt mord'.

Kayden McIntosh på 16 år og Caleb Leyland på 19 hjalp således deres veninde med at lokke offeret ud i skoven, og de var også med til at binde og dræbe Cynthia, der af sin familie blev kaldt 'Cee-Cee'. Og godt 2.000 kilometer væk i staten Indiana er den 21-årige Darin Schilmiller også blevet anholdt og anklaget.

Det var således Schilmiller, der under navnet 'Tyler' opfordrede sin 'internetveninde' Denali Brehmer til at begå den uhyggelige forbrydelse.

De to havde ifølge avisen The Anchorage Times 'kommunikeret sammen' via internettet i godt tre uger.

Darin og Denali udvekslede intime fotografier. For at skjule sin sande identitet brugte lystmordets bagmand, Darin Schilmiller, dog ikke fotografier af sig selv.

Det var den 21-årige Darin Schilmiller, der trak i trådene. Han udgav sig for at være millionær og tilbød det, der svarer til 50 millioner kroner for en videopstagelse af mishandling og mord. Foto: Facebook Vis mere Det var den 21-årige Darin Schilmiller, der trak i trådene. Han udgav sig for at være millionær og tilbød det, der svarer til 50 millioner kroner for en videopstagelse af mishandling og mord. Foto: Facebook

Han fortalte således Denali Brehmer, at han - eller 'Tyler' - boede i den amerikanske sydstat Kansas.

Han opfordrede også sin godtroende internetveninde til at filme voldtægter af børn, og da snakken faldt på Brehmers let handicappede veninde Cyntihia Hoffman, bragte Darin Schilmiller sit gruopvækkende tilbud på bane.

Og det var først, da politiet midt i juni bankede på døren hjemme hos den nybagte mor Denali Brehmer, at sandhenden gik op for hende.

»Jeg indrømmer, at jeg har begået fejl. Men jeg håber ikke, at min datter vil vokse op i den tro, at hendes mor er en morder. Det mener jeg nemlig ikke, at jeg er.«

Sådan forsvarede Denamli Brehmer sig selv i retten. Men den påstand købte Alaskas statsadvokat Bryan Schroder ikke.

18-årige Denali Brehmer videofilmede mishandlinge og mordet på sin 'bedste ven' Cynthia Hoffman for at tjene nogle lette penge. Hverken pengene eller millionæren, der tilbød blod-formuen, var dog ægte. Foto: CBS Vis mere 18-årige Denali Brehmer videofilmede mishandlinge og mordet på sin 'bedste ven' Cynthia Hoffman for at tjene nogle lette penge. Hverken pengene eller millionæren, der tilbød blod-formuen, var dog ægte. Foto: CBS

»Det her er gennemtænkt, planlagt og ført ud i livet uden nogen som helst form for samvittighed. Det er en iskold forbrydelse, der fortjener den hårdeste straf,« siger Bryan Schroder ifølge Huffington Post.

I retten udtalte den dræbte kvindes far Timothy Hoffman sig.

Og han sagde blandt andet:

»Min datter stolede på disse personer. Det eneste, hun ønskede sig, var venner. Og nu skal vi begrave hende.«

Denali Brehmer og hendes to medsammensvorne, Kayden McIntosh og Caleb Leyland, brugte sidstnævntes pickup til at køre deres tiltænkte offer til et populært udflugtsmål 30 kilometer nord for Anchorage.

Efter mordet brændte de Cynthia Hoffmans tøj og mobiltelefon, og de anklagede fortalte hendes forældre, at deres datter var på vej hjem.

Undervejs filmede de både kidnapningen, mishandlingen og mordet på Cynthia Hoffman. Og nu risikerer de alle Alaskas strengeste straf: Livsvarigt fængsel.