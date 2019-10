Debatten om smeltende gletsjere og klimaforandringer fylder blandt de i alt 5,3 millioner schweiziske vælgere.

Klimabevidste schweiziske vælgere står til at give de grønne partier hidtil uset støtte ved det parlamentsvalg, der finder sted søndag.

Således kan Grüne Partei der Schweiz gå tre procentpoint frem til knap 11 procent af stemmerne. Og samtidig ventes også en fremgang til det mindre og mere centrumorienterede Grünliberale Partei.

Tilsammen kan det give de grønne partier op mod 18 procent af stemmerne. Det viser målinger fra tv-stationen SRF ifølge Reuters.

Samtidig ventes den store vinder ved det seneste parlamentsvalg, det indvandrerkritiske SVP, at gå tilbage. Flere peger derfor på en ændring i sammensætningen af regeringen, Forbundsrådet.

Miljødebatten er taget til i alpelandet, hvor smeltende gletsjere er et meget synligt tegn på temperaturstigninger.

Hele året har der været klimademonstrationer. For blot en måned siden blev der holdt et "begravelsesoptog" for Pizol-gletsjeren, der ifølge BBC har mistet 80 procent af sin masse siden 2006.

- Der er en dyb vedvarende forandring i det, der bekymrer folk, og en ny bevidsthed om emnets vigtighed, siger Pascal Sciarine, politolog ved Universitet i Geneve, ifølge Reuters.

- Den ventede fremgang til de grønne partier kan klart forklares med miljømæssige bekymringer om klimaforandringer.

Men selv om de to grønne partier skulle gå meget frem, betyder det ikke, at de er sikret en plads i den schweiziske regering.

Tingene fungerer nemlig anderledes i Schweiz end i andre europæiske lande.

De 5,3 millioner stemmeberettigede schweizere stemmer om de 200 pladser i underhuset og 46 pladser i overhuset. De to kamre vælger så i december regeringen, som bliver kaldt Forbundsrådet og består altid af syv ministre.

De seneste 60 år er pladserne i Forbundsrådet blevet fordelt mellem de samme fire partier, nemlig SVP, centrum-venstre-socialisterne hos SP, det liberale FDP og det kristendemokratiske CVP.

Det er sket i henhold til det, som schweizerne kalder den "magiske formel".

Den kan ændres for at afspejle de seneste resultater og skal være med til at sikre politisk stabilitet i landet.

De grønne partier lægger ikke overraskende op til, at den "magiske formel" ændres. Så kan de nemlig få en plads i regeringen.

Men politiske analytikere siger ifølge Reuters, at det er usandsynligt, at de grønne partier kommer med.

Traditionen i Schweiz er nemlig, at partier skal vise fremgang ved to valg i træk, før det viser sig i Forbundsrådets sammensætning.

Størstedelen af vælgerne har brevstemt i løbet af de seneste uger, skriver nyhedsbureauet dpa. Valgstederne lukker klokken 12.00 søndag.

Schweiz regeres på regionalt plan i 26 delvis selvstyrende enheder, kantoner, med en høj grad af direkte demokrati.

/ritzau/