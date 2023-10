Et møde med en aggressiv grizzlybjørn blev fatalt for et par, som i weekenden var på vandretur i Canada.

De to personer, hvis alder ikke er oplyst, blev angrebet kort før klokken 20 fredag aften i Banff National Park.

Og først klokken 01 natten lykkedes det et redningshold at finde frem til parret.

Begge personer og deres hund blev fundet døde. Mens redningsholdet befandt sig i området, mødte og aflivede de en grizzlybjørn, der udviste 'aggressiv adfærd'.

Det skriver CBS News.

På grund af dårlige vejrforhold tog det over fem timer at finde frem til parret i nationalparken.

Det var således ikke muligt at benytte en helikopter i eftersøgningen.

Et unavngiven familiemedlem fortæller til CBS News, at de to personer var erfarne vandrere – også i terræn med bjørne.

Som følge af angrebet har myndighederne lukket dele af nationalparken.

»Det er en tragisk hændelse, og nationalparken ønsker at udtrykke sin oprigtige medfølelse med ofrenes familie og venner,« lyder det i en udtalelse fra myndighederne.

Det er anden gang siden juli, at en grizzlybjørn angriber mennesker i Nordamerika.

I juli mistede en kvinde livet i den amerikanske delstat Montana, efter en grizzlybjørn brød ind i et hus og angreb kvinden.