Den 17-årige svensker annoncerede mandag på Twitter, at hun er begyndt i skole igen efter hendes sabbatår.

Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg starter i skolen igen efter hendes et år lange sabbat.

Det oplyser hun selv på Twitter mandag eftermiddag.

- Mit sabbatår fra skolen er slut, og det føles så godt endelig at være tilbage i skole igen, skriver den 17-årige svensker.

Thunberg begynder sit første år af gymnasiet et par dage efter hendes jævnaldrende i Stockholm, der alle vendte tilbage efter sommerferien i sidste uge.

Årsagen til forsinkelsen er, at Thunberg netop er vendt tilbage fra Tyskland, hvor hun har hilst på forbundskansler Angela Merkel, og stået i spidsen for en klimastrejke i Berlin.

Den svenske teenager har brugt det seneste år væk fra skolebænken på at gøre opmærksom på kampen mod klimaforandringer.

Hun startede sit sabbatår i august sidste år, da hun med en båd rejste over Atlanterhavet til New York for at deltage i FN's klimatopmøde.

På mødet holdt hun en tale, der senere gik viralt over hele verden. I talen fordømte hun verdens ledere gentagne gange for ikke at gøre nok for klimaet med ordene "hvor vover i".

/ritzau/dpa