Svante Thunberg var mere end bare almindeligt skeptisk, da hans datter traf beslutningen for at blive fanebærer i debatten om klimaforandringer.

Ja, faktisk syntes han, det var en rigtig dårlig idé. Og da hun begyndte at tage fri fra skole for at demonstrere, skete det uden hans støtte.

Det fortæller manden, der er far til klimaaktivisten Greta Thunberg, i et interview med radioprogrammet Today på BBC.

Her fortæller han også, at han er bekymret for sin datters mentale helbred.

Svante Thunberg var med, da hans datter i august krydsede Atlantens til søs. Foto: TEAM MALIZIA Vis mere Svante Thunberg var med, da hans datter i august krydsede Atlantens til søs. Foto: TEAM MALIZIA

»Fake news, alle de ting, folk prøver at gøre hende til – og det had, det skaber,« skræmmer særligt meget, fortæller Svante Thunberg i interviewet.

Han tilføjer, at datteren trods mængden og tonen tager kritikken i stiv arm.

»Helt ærligt, så ved jeg ikke, hvordan hun klarer det, men hun griner ad den (kritikken, red.) det meste af tiden. Hun finder den morsom.«

Svante Thunberg beskriver i interviewet også, hvordan Greta Thunbergs klimakamp tog fart.

Det hele begyndte fire til fem år, før hun blev verdensberømt med sin skolestrejke.

Den unge pige led af en depression. Hun stoppede med at tale. Og med at spise.

Forældrene traf derfor beslutningen om at sætte deres karrierer i bero for at værne om familien.

Greta Thunberg fik sin Asperger-diagnose, og i hjemmet begyndte de at tale mere og mere om klima og bæredygtighed.

Her Greta Thunberg og far Svante til COP24 i Polen i 2018. Foto: JANEK SKARZYNSKI Vis mere Her Greta Thunberg og far Svante til COP24 i Polen i 2018. Foto: JANEK SKARZYNSKI

Noget, de også handlede på. Selvom Greta Thunberg uden diskussion er den, der har taget det største skridt i kampen for klimaet, har hendes forældre også gjort noget.

Greta Thunbergs mor har droppet at flyve, og Svante Thunberg er blevet veganer.

Men når han følger sin datter, mens hun forsøger at sætte fokus på klimaet rundtomkring i verden, er det for ham ikke udelukkende et spørgsmål om at redde klimaet.

»Jeg gør alle de her ting, som, jeg ved, er de rigtige at gøre. Men jeg gør det ikke for at redde klimaet. Jeg gør det for at redde mit barn.«