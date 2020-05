Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg har tirsdag vundet en Webby Award, der er internettets svar på en Oscar.

Thunberg vandt prisen i kategorien video- og livestreams for sin videoreportage hos onlinemediet The Intercepts, der skildrer den 17-årige aktivists kamp for at skabe opmærksomhed om klimaspørgsmålet.

Det skriver mediet The Wrap.

Hun vandt ligeledes en Webby-pris for sin fortællerstemme i kortfilmen 'Nature Now'.

Ronan Farrow, John Krasinski, Jimmy Fallon og Tom Hanks var også blandt dette års vindere.

Den verdenskendte svenske teenager var sidste år nomineret til Nobels Fredspris for sin kamp for klimaet. Den endte dog med at gå til Etiopiens premierminister, Abiy Ahmed, for at skabe fred med Etiopiens mangeårige fjende, nabolandet Eritrea.

I 2019 vandt den omdiskuterede klimaaktivist Greta Thunberg Nordisk Råds Miljøpris 2019. Her nægtede hun dog at tage imod den.

»Vi er blandt de lande, som har mulighed for at gøre mest, men vi gør i princippet ingenting. Indtil der sker noget vil hverken jeg eller Fridays For Future i Sverige tage imod Nordisk Råds Miljøpris,« sagde to unge skolestrejkende på vegne af Greta Thunberg i en tale.

Greta Thunberg står bag kampagnen Fridays for Future, som går ud på, at unge strejker for klimaet.