Fransk politi er havnet i noget af en shitstorm.

Det skyldes en video, der er gået viralt og har fået både en toppolitiker og den svenske klimaaktivist Greta Thunberg på banen med massiv kritik af politiets ageren overfor klimademonstranter.

Videoen blev taget under en demonstration i den franske hovedstad Paris i fredags arrangeret af klimaaktivistgruppen Extinction Rebellion, hvor klimaaktivister blokerede en bro over floden Seinen i protest mod regeringens klimapolitik, skriver Le Parisien.

På billederne - som du kan se herunder - sprøjter betjente tåregas på siddende demonstranter. Ifølge Reuters brugte ordensmagten også peberspray.

PARIS - Des militants pour le climat bloquent un pont dans la capitale pour alerter sur l’urgence climatique pic.twitter.com/IwvQicDaqV — Clément Lanot (@ClementLanot) 28. juni 2019

Da billederne begyndte at florere på de sociale medier, gik de viralt og fik mange klimaaktivister til tasterne, skriver Berlingske.

Herunder det 16-årige svenske fænomen Greta Thunberg, som mildest talt ikke er tilfreds med politiets ageren overfor demonstranterne.

'Se videoen og spørg dig selv; hvem forsvarer hvem?,' skriver Greta Thunberg på Instagram.

Ifølge Thunberg var demonstrationen fredelig, og hun mener, at folk har ret til at demonstrere mod regeringer, som ikke vil gøre nok for at løse klimaproblemerne.

Vis dette opslag på Instagram Today peaceful French climate activists and school strikers in Paris were sprayed with teargas. The same day, it was 45,9° in France in JUNE. It shattered the old record of 44,1° (which was set in August 2003). This is not “the new normal”. This is only the beginning of #ClimateBreakdown and #ClimateEmergency . Watch the video and ask yourself; who is defending who? #fridaysforfuture #schoolstrike4climate #climatestrike #youthforclimate #extinctionrebellion PS. They are now outside the Elysée if you want to join them. Et opslag delt af Greta Thunberg (@gretathunberg) den 28. Jun, 2019 kl. 10.33 PDT

Lederen af det franske socialistparti PS, Olivier Faure, raser også mod politiet.

'Det her er ikke vandbomber, der skal nedkøle fredelige aktivister, der advarer om klimaforandringer. Det er tåregås. Det foregår ikke i et diktatur. Det foregår i Frankrig,' skriver han på Twitter.

Det skal i den sammenghæng nævnes, at demonstrationen fandt sted på den varmeste junidag, der nogensinde er registreret i Frankrig.

I den sydlige del af landet nåede temperaturen op på hele 45,9 grader.

Ce ne st pas des bombes d’eau pour rafraîchir les militants pacifiques venus alerter sur le climat. Ce st des bombes lacrymo. Ça ne se passe pas dans une dictature. Ça se passe en France. Avec un gvt qui jure qu’il est est 1 rempart progressiste qui veut 1 planète great again ! https://t.co/G9zrupjX4Q — Olivier Faure (@faureolivier) 29. juni 2019

Den franske miljøminister har imidlertid en helt anden opfattelse af hændelsesforløbet efter at have set videoen.

»Når man fredeligt beder dem om at gøre plads – hvilket politiet gjorde med højtalere, men de nægtede selvfølgelig – bliver vi nødt til at mobilisere uropolitiet og fjerne dem én efter én,« siger de Rugy til den franske tv-station BFM TV.

Derfor mener han, at politiet handlede rigtigt i situationen.

Ifølge Le Parisien har Frankrigs indenrigsminister åbnet en undersøgelse af, hvad der skete, da politiet opløste demonstrationen.