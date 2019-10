Greta Thunberg stjal overskrifterne til FN's klimatopmøde i forrige uge, da hun beskyldte verdens ledere for ikke at gøre nok for at bekæmpe klimaændringerne.

Det har betydet, at hun er en person, som rigtig mange mennesker har en mening om. Mange støtter hende, mens Donald Trump og Vlademir Putin blandt andet har kritiseret hende.

Hun siger, at hun ikke selv bliver påvirket af de negative bemærkninger, hun får, men nu har kritikerne taget skridtet videre og er begyndt at gå efter hendes søster.

Den svenske klimaaktivist siger i et interview med Expressen, at det er hårdt at se på hendes søster, der har det skidt med, at 'haterne' også går efter hende.

Greta Thunberg ved ikke, hvornår hun vender tilbage til Sverige. Foto: DANIEL ACKER

Greta Thunberg fortæller Expressen, at folk i USA er vældig søde og tilføjer, at hun ikke ved, hvornår hun vender hjem til sin familie i Sverige igen.

Lige nu er hun i Iowa i USA, og hun planlægger at deltage i et klimaarrangement fra 2. til 13. december i Chiles hovedstad, Santiago.

Når Vlademir Putin og Donald Trump kritiserer 16-årige Thunberg, er det ikke noget, der går hende på. Hun tager det som et kompliment.

Ifølge Expressen mener Thunberg, at det betyder, at de ser hende som trussel, mens hun også mener, det kan tolkes som, at aktivisterne har gjort en forskel.

Greta Thunberg lader sig ikke gå på af, at Trump og Putin kritisere hende. Foto: Valerie Blum

Selvom Greta Thunberg ikke ved, hvornår hun kommer til Sverige igen, så savner hun alligevel mange ting derhjemme.

Udover hendes søster så savner klimaaktivisten også sin familie og at gå i skole.

Ifølge Expressen så får Thunberg en masse støtte og hjælp fra mange sider, mens hun opholder sig i USA.

Greta Thunberg talte til verdens ledere i New York 23. september.