Den omdiskuterede klimaaktivist Greta Thunberg fik tirsdag aften Nordisk Råds Miljøpris 2019. Hun nægter dog at tage imod den.

Greta Thunberg befinder sig for tiden i Californien og havde derfor sendt to skolestrejkende unge for at læse hendes tale højt.

I den forbindelse fremgik det, at hun ikke vil tage imod Nordisk Råds Miljøpris og heller ikke de 350.000 kroner, som følger med.

»Klimabevægelsen har ikke behov for flere priser. Vi har brug for, at vores politikere og magthavere begynder at lytte til videnskaben,« lød det i talen.

I have received the Nordic Council’s environmental award 2019.

I have decided to decline this prize.

Jag har vunnit Nordiska Rådets miljöpris 2019.

Jag har valt att inte ta emot priset.

Full statement here: https://t.co/aFWY46EAR3 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 29, 2019

»Vi er blandt de lande, som har mulighed for at gøre mest, men vi gør i princippet ingenting. Indtil der sker noget....vil hverken jeg eller Fridays For Future i Sverige tage imod Nordisk Råds Miljøpris,« sagde de to unge også på vegne af Greta Thunberg.

Fridays For Future er en bevægelse, som hun startede i 2018, og som samler skolebørn og studerende, der typisk strejker om fredagen for at demonstrere for klimaet.

I sin takketale kritiserede hun bl.a. også Johan Sverdrup-udbygningen i Nordsøen, som er Norges tredjestørste olieplatform.

Greta Thunberg anerkender i sin udtalelse, som hun har delt på Instagram, at de nordiske lande har et godt ry i forhold til den grønne omstilling.

Problemet er, at det står anderledes til, når man kigger på landenes CO2 udledning og klimaaftryk pr. indbygger.

Juryen tildelte hende prisen, fordi hun har vakt liv i klima- og miljødebatten på et kritisk tidspunkt i verdenshistorien.

Tidligere i år var hun også nomineret til at modtage Nobels fredspris. Den endte dog i stedet med at gå til Etiopiens premierminister, Abiy Ahmed.

Greta Thunberg har i noget tid været en af de mest fremtrædende stemmer i kampen mod klimaforandringer. Hun er blandt andet kendt for at være blevet væk fra skolen for i stedet at demonstrere foran Riksdagen i Sverige.

For en måneds tid siden talte hun ved åbningen af FN's klimatopmøde i New York. Det var en tale, som længe efter fik en del omtale på grund af særligt den måde, Greta Thunberg fremlagde den på.

»Jeg burde slet ikke stå heroppe. Jeg burde være i skole. I ser håb i os unge mennesker - hvordan vover I?«

»I har stjålet mine drømme og min barndom med jeres tomme ord,« sagde Greta Thunberg dengang med tårer i øjnene.

Prisen til Greta Thunberg er blevet givet tirsdag aften ved en prisuddeling i Konserthuset Stockholm, hvor Nordisk Råd også uddeler priser inden for film, musik, litteratur samt børne- og ungdomslitteratur.