Mundvigene krummede nedad, som hun sad der foran hundredvis af mennesker. Tårerne virkede til at være på vej ud hvert sekund, det skulle være.

»I har stjålet min barndom,« sagde hun.

De kraftfulde billeder af den blot 16-årige verdenskendte klimaaktivist Greta Thunberg, der mandag holdt tale i FN, er siden gået sin sejrsgang på sociale medier.

»Jeg burde slet ikke stå heroppe. Jeg burde være i skole. I ser håb i os unge mennesker - hvor vover I? I har stjålet mine drømme og min barndom med jeres tomme ord,« sagde Thunberg, der med sine strejker har sat klima på dagsordenen verden over.

Greta Thunberg under sin meget passionerede tale i FN mandag. Foto: JUSTIN LANE Vis mere Greta Thunberg under sin meget passionerede tale i FN mandag. Foto: JUSTIN LANE

Hundredtusindvis af skoleelever har fulgt svenske Greta Thunbergs opfordring. De har strejket for klimaet og sat klimadebatten på dagsordenen for alvor.

Verdensstjerner og verdensledere har delt Greta Thunbergs emotionelle tale fra FN mandag. Og den er blevet set millioner og atter millioner af gange.

Hollywood-stjerner som Seth MacFarlane og Mark Ruffalo støtter op om Thunbergs budskab på sociale medier. Den tyske kansler Angela Merkel mødtes med Thunberg. Det samme har den tidligere amerikanske præsident Barack Obama for ikke mange dage siden.

Og i det hele taget får Thunbergs tale og budskab positive ord med fra medier, kommentatorer og ganske almindelige mennesker.

Men det synes ikke at være tilfældet med USA's nuværende præsident, Donald Trump.

Som så mange gange før er præsidenten gået på Twitter for at dele sin holdning. Denne gang til Greta Thunberg.

'Hun virker som en meget glad ung pige, der ser frem til en lys og vidunderlig fremtid. Dejligt at se,' lyder det - formodentlig sarkastisk - fra Trump, der har delt mediet Wired's tweet med Greta Thunbergs meget omtalte tale.

I skrivende stund har præsidentens tweet fået godt 40.000 likes og mere end 10.000 retweets.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Det var ikke kun Greta Thunbergs tale, som gik viralt mandag. Også billeder af den svenske klimaaktivist, der ser Donald Trump ankomme til klimatopmødet i FN, har fået en del opmærksomhed.

Først er der zoomet ind på den 16-årige svensker. Hernæst panoreres der ud til et billede af Trump, der ankommer.

Og det, folk bider mærke i, er Greta Thunbergs ansigt - godt sammenbidt, uden en skygge af den førnævnte glæde, som Donald Trump sidenhen omtalte i sit tweet.

Donald Trump forlod desuden klimatopmødet efter kort tid mandag, da han skulle deltage i et møde om at beskytte religiøs frihed - ligeledes ved FN.