Klimaaktivisten Greta Thunberg har formentlig haft coronavirus.

Det skriver den verdensberømte svenske teenager selv på sin Instagram-profil, hvor hun fortæller, at hun af samme grund har holdt sig inden døre de seneste 14 dage.

Den nu 17-årige Thunberg blev kendt, da hun i 2018 fik skoleelever over hele verden til at strejke under sloganet: 'Skolestrejke for klimaet.'

Siden har hun rejst rundt i hele verden og talt klimaets sag.

Vis dette opslag på Instagram The last two weeks I’ve stayed inside. When I returned from my trip around Central Europe I isolated myself (in a borrowed apartment away from my mother and sister) since the number of cases of COVID-19 (in Germany for instance) were similar to Italy in the beginning. Around ten days ago I started feeling some symptoms, exactly the same time as my father - who traveled with me from Brussels. I was feeling tired, had shivers, a sore throat and coughed. My dad experienced the same symptoms, but much more intense and with a fever. In Sweden you can not test yourself for COVID-19 unless you’re in need of emergent medical treatment. Everyone feeling ill are told to stay at home and isolate themselves. I have therefore not been tested for COVID-19, but it’s extremely likely that I’ve had it, given the combined symptoms and circumstances. Now I’ve basically recovered, but - AND THIS IS THE BOTTOM LINE: I almost didn’t feel ill. My last cold was much worse than this! Had it not been for someone else having the virus simultainously I might not even have suspected anything. Then I would just have thought I was feeling unusually tired with a bit of a cough. And this it what makes it so much more dangerous. Many (especially young people) might not notice any symptoms at all, or very mild symptoms. Then they don’t know they have the virus and can pass it on to people in risk groups. We who don’t belong to a risk group have an enormous responsibility, our actions can be the difference between life and death for many others. Please keep that in mind, follow the advice from experts and your local authorities and #StayAtHome to slow the spread of the virus. And remember to always take care of each other and help those in need. #COVID #flattenthecurve Et opslag delt af Greta Thunberg (@gretathunberg) den 24. Mar, 2020 kl. 8.22 PDT

Hun har blandt andet optrådt ved FN's klimatopmøde sidste år, hvor hun holdt en meget følelsesladet tale.

I sit seneste opslag på Instagram fortæller hun, at hun efter en rejse i centraleuropa fik det dårligt og havde symptomer på covid-19.

'I Sverige kan man ikke blive testet for covid-19 med mindre man har behov for behandling. Alle, der føler sig syge, bliver bedt om at blive hjemme og isolere sig selv. Jeg er derfor ikke blevet testet for covid-19, men det er højeste sandsynligt, at jeg har haft det, når man tænker på mine symptomer og omstændighederne,' skriver Thunberg blandt andet i opslaget.

Her slår hun også fast, at hun er kommet sig oven på sin sygdom.



Og så kommer hun med en opfordring til folk om at blive hjemme, hvis de får det dårligt - også selvom det kun er lidt dårligt, som hun selv havde det, skriver hun.

Hun kommer også med en bøn til sine mange unge følgere:

'Vi, som ikke tilhører en risikogruppe, har et enormt ansvar. Vores handlinger kan være forskellen på liv og død for mange andre.«

Opslaget fra Thunberg slutter med et ønske om, at alle følger anvisningerne fra eksperter og lokale myndigheder.

'Bliv hjemme for at forsinke virussen. Og husk altid at passe på hinanden og hjælpe dem, der har behov for det.'