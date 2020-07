Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg har takket nej til at blive millionær. I stedet vil hun donere 7,4 millioner kroner til miljømæssige formål.

Den 17-årige svensker har 20. juni 2020 fået prisen Gulbenkian Prize for Humanity, der er uddelt af en portugisisk filantropisk organisation.

Hun har inspireret protester og aktiviteter over hele jorden og siger, at hendes organisation vil uddele pengene 'så hurtigt som muligt'. Det skriver Sky News.

På Instagram oplyser Greta Thunberg, at prisen skal hjælpe med 'at støtte organisationer og projekter, der kæmper for en ligevægtig verden, forsvarer naturen og støtter folk, som allerede har de værste konsekvenser af klimaforandringerne inde på livet'.

Dette maleri fra 6. marts 2020 på en græsplæne nord for Leeds i England er en hyldest til den svenske klimaaktivist. Foto: HANDOUT / Sand In Your Eye / AFP Vis mere Dette maleri fra 6. marts 2020 på en græsplæne nord for Leeds i England er en hyldest til den svenske klimaaktivist. Foto: HANDOUT / Sand In Your Eye / AFP

De første modtagere af nogle af pengene er SOS Amazonia og Stop Ecocide Foundation. De får hver 100.000 euro.

Den første organisation giver medicinsk hjælp til samfund, der er 'i krig med' coronavirus.

Den anden står bag en kampagne for at gøre 'ecocide' til en international forbrydelse.

Greta Thunberg blev valgt blandt de 136 nominerede, der kommer fra 46 lande og alle har gjort betydningsfulde indsatser i forbindelse med klimaproblematikken.

Greta Thunberg møder EU's præsident' Ursula von der Leyen. Foto: Johanna Geron Vis mere Greta Thunberg møder EU's præsident' Ursula von der Leyen. Foto: Johanna Geron

Hun sagde selv, at prisen 'var flere penge, end hun kunne forestille sig'. Hun håber, at de kan hjælpe hende med at 'gøre mere godt for verden'.

»Alle pengene fra prisen vil blive givet videre gennem min fond for at hjælpe forskellige organisationer og projekter, som hjælper folk i frontlinjen, der er påvirket af klimaforandringerne,« siger hun.

I fredags var der gået 100 uger, siden Greta Thunberg startede sin protest uden for det svenske parlament.

Siden da har hun kæmpet utrætteligt for sin sag.