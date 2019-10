Der er stor sandsynlighed for, at Greta Thunberg 11. oktober modtager Nobels fredspris, vurderer bookmakere.

Den 16-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg er bookmakernes favorit til at modtage Nobels fredspris, der uddeles om en uge.

Det viser odds på de mulige modtagere.

Thunberg, der er en yderst fremtrædende stemme i kampen mod klimaforandringer, begyndte for lidt over et år siden sin skolestrejke for klimaet. Hun blev væk fra undervisningen hver fredag og demonstrerede i stedet foran Riksdagen i Stockholm.

Elever og studerende i det meste af verden har siden da ladet sig inspirere af den unge svenske klimaaktivist.

Og når Nobels fredspris fredag den 11. oktober uddeles, kan modtageren meget vel blive Greta Thunberg.

Det vurderer i hvert fald en række bookmakere.

Hos den store britiske bettingside Betfair er Thunberg favorit foran den etiopiske premierminister, Abiy Ahmed. Han har formået at skabe fred med Etiopiens mangeårige fjende, nabolandet Eritrea.

Man får pengene halvanden gang igen ved at spille på Thunberg.

Selv om bookmakerne har Thunberg som favorit, så påpeger flere eksperter, at det er meget svært at spå om hendes chancer.

Årsagen er blandt andet, at der er delte meninger om, hvorvidt der er sammenhæng mellem klimaet og voldelige konflikter.

Thunberg blev i marts sammen med 301 andre personer og organisationer indstillet til Nobels fredspris.

- Jeg er beæret og meget taknemmelig for indstillingen, skrev den svenske klimaaktivist dengang på Twitter.

Thunberg vakte senest opsigt, da hun 23. september talte til verdens ledere ved åbningen af FN's klimatopmøde i New York.

- Jeg burde slet ikke stå heroppe. Jeg burde være i skole. I ser håb i os unge mennesker - hvordan vover I?

- I har stjålet mine drømme og min barndom med jeres tomme ord, sagde Greta Thunberg med tårer i øjnene.

/ritzau/Reuters