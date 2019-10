'Greta er jeres Gud'

Det var påskriften på en dukke, der hang og dinglede fra en motorvejsbro og har har vakt stor opmærksomhed og afsky.

Dukken med de lange fletninger lignede den svenske klimaaktivist Greta Thunberg, mens den hang fra motorvejsbroen i den italienske hovedstad Rom med sit makabre budskab.

Et budskab der nu får det italienske politi til at efterforske sagen som en dødstrussel mod Greta Thunberg.

Roms borgmester Virginia Raggi er rystet over, at en dukke, der ligner Greta Thunberg, hang og dinglede under en motorvejsbro i byen.

Helt op i toppen af det italienske samfund bliver der taget dyb afstand fra den makabre og uhyggelige dukke og det budskab, folkene bag den sender. Det skriver flere italienske medier, herunder Il Giornale og La Repubblica.

Blandt andre er Roms borgmester Virginia Raggi dybt chokeret over dukken, hvis ophav stadig er et mysterium.

'Skammelig dukke af Greta Thunberg fundet hængende fra en bro i vores by. Til hende og hendes familie sender jeg og hele Rom solidaritet. Vores forpligtelser over for klimaet stopper ikke,' skriver hun på Twitter.

Via de sociale medier har en gruppe, som kalder sig Awake, taget ansvaret for Greta-dukken, men hvem der præcis står bag, ved politiet endnu ikke.

16-årige Greta Thunberg har længe delt vandene med sin retorik i klimadebatten.

Hun kom endnu mere i vælten, da hun under FN-topmødet i New York holdt en meget omtalt og omdiskuteret tale den 23. september.

Her angreb Thunberg blandt andet verdens ledere med ordene 'I har ødelagt min fremtid og min barndom', fordi toppolitikerne efter hendes mening slet ikke gør nok for klimaet.

Thunberg er storfavorit til at vinde Nobels Fredspris og får opbakning fra millioner af mennesker over hele verden. Men hun har også mange modstandere.

Greta Thunberg under sin meget omdiskuterede tale ved FN-topmødet i New York.

USA's præsident Donald Trump kom med et iskoldt svar efter Thunbergs tale. Også herhjemme er der mange, som i ublide vendinger kritiserer den verdensberømte svenske klimaaktivist.

'Det eneste, der er kollapset, er din hjerne, Greta. Du burde lukkes ind på en lukket afdeling, hvor du hører hjemme,' skrev Bodo Hans blandt andet i en kommentar på B.T.s Facebook-profil under en artikel om den Greta Thunberg, og han var bestemt ikke ene om at lange hårdt ud efter hende.

B.T. tog efterfølgende kontakt til Bodo Hans og spurgte ham, hvorfor han skrev, som han gjorde.

Dukken, der hang fra motorvejsbroen i Rom, blev spottet samme dag som tusindvis af klimaaktivister deltog i Extinction Rebellion's (Oprør mod Udryddelse, red.) protester i storbyer over hele verden, så som Berlin, Amsterdam og London, hvor mange blev anholdt. Greta Thunberg har tidligere bakket op om gruppen og ansporet til 'civil ulydighed' i bestræbelserne på at få verdens ledere til at gøre mere for klimaet.