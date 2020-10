Nobels fredspris i 2020 går til FN's Fødevareprogram (WFP), oplyser Den norske Nobelkomite.

WFP får prisen for dets 'anstrengelser for at forhindre, at sult bruges som et våben i krig og konflikt', hedder det.

WFP hørte ikke til blandt favoritterne til dette års fredsnobelpris.

En anden FN-organisation, WHO, var spået en større chance i et år, hvor verden er optaget af at bekæmpe covid-19.

Den unge svenske klimaforkæmper Greta Thunberg og New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, var også blandt favoritterne.

/ritzau/