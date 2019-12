Hvis der er én ting, som klimaaktivisten Greta Thuberg ikke er bange for, så er det at råbe verdenslederne op.

Hun gjorde det i en tale i FN og har nu gjort det igen. Denne gang skyder hun med skarpt mod blandt andre nabolandet Norge.

Greta Thunberg og en gruppe unge klimaaktivister anklager i breve Norges statsminister, Erna Solberg, og Canadas premierminister, Justin Trudeau, for at overtræde FN's børnekonvention og krænke børns menneskerettigheder, skriver NRK.

Budskabet er simpelt. Forsætter landene med at udvinde olie og gas, så forværrer det klimakrisen og dermed børns fremtid.

Det centrale i brevene er, at FN's børnekonvention, som Norge har tilsluttet sig, siger, at når voksne tager beslutninger, så skal de gøre det med tanke på, hvad der er bedst for børnene.

Baggrunden for anklagerne går mere konkret på, at de to lande har planlagt at fortsætte med at udvinde olie og gas i undergrunden.

Også selvom at verden står overfor store klimamæssige udfordringer. Senest har et omfattende nyt studie vist, at Grønland smelter syv gange hurtigere, end man hidtil har troet. Det vil give store oversvømmelser, som også kan ende med at påvirke Danmark.

Globalt bevæger temperaturstigningerne sig også mod mere end de 1,5 grader, som er det internationale mål.

»Vi har sat et loft. Verden skal ikke blive mere end 1,5 grader varmere. Ved at påbegynde en ny produktion af olie og gas ser de bort fra denne opgave. De hælder benzin på en verden, som allerede står i brand,« udtaler Michael Hausfeld fra advokatfirmaet Hausfeld på vegne af gruppen af børn og unge til NRK.

Under en tale på klimatopmødet i Madrid kaldte FN's chef for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, i mandags klimakrisen for den største globale trussel mod menneskerettighederne siden 2. verdenskrig.

Greta Thunberg sendte også en større bredside mod Norge, da hun i slutningen af oktober nægtede at tage imod Nordisk Råds Miljøpris.

I sin takketale kritiserede hun bl.a. også Johan Sverdrup-udbygningen i Nordsøen, som er Norges tredjestørste olieplatform.