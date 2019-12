Fænomenet Greta Thunberg er røget ud i en lidt besynderlig sag, efter den 16-årige klimaaktivist lørdag tweetede et billede fra et tog på vej hjem fra Tyskland.

På billedet sad Greta Thunberg på gulvet med sin bagage. Teksten til billedet lød: ’Rejser på overfyldte tog gennem Tyskland. Og jeg er endelig på vej hjem!’

Så langt så godt.

Greta Thunberg sad naturligvis i et tog, fordi hun som led i kampen for en bedre klimaindsats nægter at flyve.

Hun var på vej hjem til Sverige efter at have deltaget i klimatopmødet i Madrid.

Hos togoperatøren Deutsche Bahn gav det naturligvis svedperler på panden at blive udstillet af den så populære Greta Thunberg.

De var hurtigt ude med undskyldning:

'Vi ønsker Greta en sikker rejse hjem. Og fortsætter med at arbejde hårdt på flere tog, forbindelser og sæder,' lød det ydmyge tweet.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

Men så skete der noget, skriver Der Speigel.

Et par timer senere skrev Deutsche Bahn nemlig et nyt tweet.

Og denne var gang var det måske knapt så undskyldende eller venligt stemt.

Selskabets medarbejdere havde tilsyneladende undersøgt Greta Thunbergs rejse lidt nærmere.

Nu lød tweetet:

'Det ville have været endnu pænere, hvis du også havde rapporteret om, hvor venligt og kompetent du blev behandlet af team på dit på første klasse,' skrev Deutsche Bahn.

Ikke et billede, der umiddelbart stemte overens med de lidelser, Greta Thunbergs første tweet havde givet udtryk for.

Der Spiegel understreger dog, at det ikke er, fordi Greta Thunberg direkte har manipuleret sine følgere eller løjet.

Hun har rent faktisk siddet på gulvet på noget af strækningen - men altså også hygget på første klasse.

Efter Deutsche Bahns sidste tweet, forklarede Greta Thunberg sig igen:

'Vores tog fra Basel var blevet aflyst. Så vi sad på gulvet på to forskellige tog,' skriver Thunberg:

'Efter Göttingen fik jeg et sæde. Det er ikke noget problem, og det har jeg aldrig sagt. Overfyldte tog er et godt tegn, for det betyder, at behovet for togrejser er stort.'