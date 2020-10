Verdens største koralrev er i forfald og mister gradvist sin overlevelsesevne, advarer professor.

Australiens Great Barrier Reef, verdens største koralrev, har mistet over halvdelen af sine koraller siden 1995.

Det skyldes særligt varmere vejr og derfor varmere have. Det viser et nyt studie.

Samtidig frygter forskere, at en øget blegning af korallerne gør det sværere for dem at komme sig.

Rekordhøje temperaturer, som forårsagede stor blegning i 2016 og 2017, påvirker fortsat korallerne i dag.

Og hændelserne betyder, at der er færre små babykoraller og færre voksne koraller, der formerer sig.

Det siger Terry Hughes, der er professor i koralstudier ved James Cook University i Australien.

- Det betyder, at overlevelsesevnen i koralrevet, dets mulighed for at komme sig oven på store blegninger, er blevet bragt i fare.

- Vi plejede at tro, at Great Barrier Reef var beskyttet på grund af dets størrelse. Men vores seneste resultater viser, at selv verdens største og relativt velbeskyttede koralrev er i forfald, siger Terry Hughes.

Koraller er kolonier af bittesmå levende dyr, som findes i havvand. Koralrevene i verden rummer en stor biodiversitet.

Blegning af korallerne indtræffer, når korallerne oplever stress og følgelig mister deres farve.

Stress kan for koraller eksempelvis skyldes højere vandtemperaturer. Det får dem til at skille sig af med de mikroskopiske, fotosyntetiske alger, der giver dem deres farve.

I år er det revets sydlige område, det er gået værst ud over. Revet oplevede markant blegning i marts. Det er den tredje større blegning på fem år.

Great Barrier Reef løber 2300 kilometer langs Australiens nordøstlige kyst. I 1981 kom revet på Unescos verdensarvsliste. Begrundelsen lød, at revet er det største og mest spektakulære koralrev på planeten.

/ritzau/Reuters