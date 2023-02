Lyt til artiklen

Mere end 5000 gravide russiske kvinder er rejst til Argentina de seneste måneder.

I torsdags var der alene 33 gravide kvinder på bare ét fly med kurs mod Buenos Aires, hovedstaden i det sydamerikanske land.

Alle var de få uger fra termin, oplyser Argentinas nationale migrationskontor til BBC.

Det formodes, at årsagen er, at kvinderne gerne vil føde børnene i Argentina, så børnene på den måde opnår argentinsk statsborgerskab.

Ligesom i USA har man ret til statsborgerskab, hvis man fødes i Argentina.

På den måde vil en russisk kvindes barn blive argentiner, hvis barnet fødes, mens den gravide kvinde opholder sig i Argentina.

Det er ikke en valid årsag til at rejse ind i Argentina, så derfor påstår de gravide russiske kvinder som oftest, at de er i landet for at deltage i turistaktiviteter.

Af de 33 gravide kvinder, der torsdag fløj til Buenos Aires, havde tre af dem problemer med deres dokumentation, da de ankom til Argentina. Derfor blev de tilbageholdt.

Dagen forinden var der ligeledes tre gravide kvinder, der ikke havde dokumenterne i orden. De blev ligeledes tilbageholdt.

»I disse tilfælde blev det opdaget, at de ikke kom her for at deltage i turismeaktiviteter. De erkendte det selv,« fortalte migrationsagenturets leder Florencia Carignano.

»Problemet er, at de kommer til Argentina, tilmelder deres børn som argentinere og tager afsted. Vores pas er meget sikkert over hele verden. Det giver mulighed for at komme ind i 171 lande visumfrit.«

At have et argentinsk barn fremskynder også muligheden for forældrene til at opnå statsborgerskab.

Og når et russisk pas kun giver mulighed for at rejse visumfrit til 87 lande, kan det friste med det argentinske pas.

I september 2022 blev visumlempelsesaftalen mellem EU og Rusland suspenderet som følge af den russiske invasion i Ukraine. Det resulterede i behov for yderligere dokumentation, øgede behandlingstider og mere restriktive regler for udstedelse af visa.

Kvinderne er sidenhen blevet løsladt.