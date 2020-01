»Jeg elsker dig nu, jeg elsker dig fortsat. Det har jeg altid gjort, og det vil jeg altid gøre.«

For tre dage siden skrev australske Renee Salway ovenstående ord i et opslag på Facebook. Kort forinden havde den gravide kvinde fået overbragt en ubærlig nyhed.

Hendes mand - Patrick Salway - havde mistet livet som følge af en af de voldsomme brande, der i øjeblikket hærger store områder af landet.

Det skriver Sydney Morning Herald.

Patrick Salway har mistet livet i brandene i Australien. Han efterlader sig sin gravide hustru og parrets første barn. Vis mere Patrick Salway har mistet livet i brandene i Australien. Han efterlader sig sin gravide hustru og parrets første barn.

Sammen med sin far, Robert, havde 29-årige Patrick valgt at blive tilbage ved familiens hjem lige uden for landsbyen Cobargo for at forsøge at redde det fra flammerne.

Ingen af dem overlevede.

En talsmand fra politiet har forklaret til Sydney Morning Herald, at det var Roberts hustru - Patricks mor - der fandt dem ligge døde dagen efter:

»En kvinde har fortalt til politiet, at hun forlod ejendommen aftenen forinden, mens hendes mand og søn blev tilbage for at forsvare deres gård og deres udstyr. Hun vendte tilbage morgenen efter og fandt deres kroppe.«

I opslaget på Facebook skriver Renee Salway, som er gravid med parrets andet barn, at de er 'knust'.

»Vi ses igen, Patrick, min bedste ven. Jeg håber, du er deroppe og fikser ting i stjernerne i aften. Vi elsker dig for evigt,« skriver hun og tilføjer:

»Tak til jer alle for jeres støtte. Vi er knuste.«

I alt har ni personer mistet livet som følge af brandene i Australien siden jul. Torsdag blev der erklæret undtagelsestilstand i delstaterne New South Wales og Victoria, som gælder syv dage frem.