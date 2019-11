En højgravid mave fik lidt ekstra opmærksomhed på en 24 timers busrejse mellem de to argentinske byer Mendoza og Caleta Olivia.

Da politiet undersøgte den påståede gravide kvindes mave nærmere, var der nemlig ikke nogen baby.

Det var under en kontrol mellem de to byer, at narkopolitiet først spottede en mand i bussen, der havde hash i sin sorte håndtaske.

På et andet sæde sad en kvinde med en lidt besynderlig tyk mave.

Maven viste sig at være alt andet end en ufødt baby. Foto: Politiet Vis mere Maven viste sig at være alt andet end en ufødt baby. Foto: Politiet

De to passagerer blev bedt om at stå af bussen for nærmere undersøgelser.

Ganske rigtigt viste det sig, at maven ikke indeholdt en lille ufødt baby.

Den kugleformede bestod af hash, som var tapet sammen og sat fast på kvindens krop.

I alt blev parret taget med godt 4,5 kilo hash, fremgår det af poltiets pressemeddelelse.

'Hash-maven' som kvinden gemte under tøjet. Foto: Politiet Vis mere 'Hash-maven' som kvinden gemte under tøjet. Foto: Politiet

Sagen var så opsigtsvækkkende, at Argentinas sikkerhedsminister tidligere på ugen delte billederne på Twitter med teksten:

'Narco-graviditet! Hun lavede en mave med lim, skjulte 15 pakker hash og lod som om hun var gravid'.

Men som ministeren også konstaterer, gik kvindens plan altså ikke.

'Narkopolitiet arresterede kvinden med den falske graviditet og hendes medskyldige i en kontrol.'