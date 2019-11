En 31-årig gravid kvinde blev onsdag aften brutalt overfaldet, da hun sad og spiste med nogle veninder på en café i byen Paramatta uden for Sydney.

Den muslimske kvinde, der er 38 uger henne, var iført tørklæde, da gerningsmanden – en 43-årig mand – kom hen og slog hende i hovedet gentagne gange.

Da kvinden efterfølgende faldt til jorden som følge af de mange slag i ansigtet, fortsatte manden sit meningsløse raseri ved at sparke og trampe hende i hovedet.

Det viser optagelser fra et overvågningskamera i caféen ifølge CNN. Videoen kan ses i bunden af denne artikel.

Flere tilstedeværende cafégæster formåede heldigvis at få fjernet og fastholdt manden, som blev anholdt, da politiet nåede frem til caféen.

Den gravide kvinde med navnet Rana Haider blev derefter kørt til hospitalet, hvor hun blev indlagt til observation.

Hun har efterfølgende skrevet et opslag på Facebook, hvor hun både takker de tilstedeværende for hjælp, mens hun også skriver, at motivet ifølge hende var racistisk.

'Den mand udtrykte had mod muslimer, inden han slog mig,' skriver hun og fortsætter:

'Han besluttede sig for at handle på den had, han har, selvom han ikke kender mig eller min religion.'

Den 43-årige mand er ifølge CNN blevet sigtet for vold med betydelig skade på legeme eller helbred.

'Jeg vil ikke have, at denne slags angreb sker igen nogensinde. Jeg vil se en verden, hvor folk forsvarer hinanden mod kujonagtige handlinger som denne, og en verden, hvor vi står sammen for at beskytte ofrene,' skriver den gravide kvinde i opslaget.



Mehreen Faruqi, der er senator for New South Wales og den første muslimske kvinde i Australiens parlament, skriver i et Twitter-opslag, at hun finder overfaldet 'kvalmende'.

'Vi burde alle kunne leve vores liv fri for vold, chikane og trusler'.



Videoen af overfaldet kan ses herunder (advarsel: stærke billeder):