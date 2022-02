En gravid journalist fra New Zealand, som oprindeligt ikke kunne vende tilbage til sit eget land på grund af dets strikse covid-19 restriktioner, har nu pludseligt fået tilladelse til at vende hjem.

Den 35-årige Charlotte Bellis sagde tirsdag, at hun vil rejse hjem til New Zealand i næste måned. Dér kan hun føde sin datter, efter at have fået en sjælden plads i en statslig karantænefacilitet.

Grænserne til New Zealand har været lukket i næsten to år. Kun 800 værelser om måneden har været afsat til newzealændere og visaholdere, som blev nødt til at komme hjem med det samme. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

»Vi er skuffet over, at det kom til det,« sagde Bellis, der var strandet i Afghanistan, hvor hun arbejdede for tv-stationen Al Jazeera i Kabul, samtidig som landet faldt til Taleban.

Charlotte Bellis kan endelig tage hjem til New Zealand for at føde sin datter. Foto: Instagram Vis mere Charlotte Bellis kan endelig tage hjem til New Zealand for at føde sin datter. Foto: Instagram

Hun opdagede ikke, at hun var gravid, før hun var på besøg i Al Jazeeras hovedkvarter i Doha i Qatar. Dér er det ulovligt at være gravid uden at være gift.

Hun blev nødt til at finde et andet land, hvor hun kunne føde sin datter. Så hun ringede til nogle Talebanfolk, hun kendte, og spurgte dem, om hun kunne komme tilbage til Afghanistan.

»Når Taleban tilbyder dig, en gravid kvinde, der ikke er gift, en sikker havn, så ved du, at situationen er helt forkert,« fortalte hun avisen New Zealand Herald sidste søndag.

Charlotte Bellis fik sin plads i karantænekøen på New Zealand, efter hendes omstændigheder blev gennemset.

Premierminister Jacinda Ardern og hendes partner Clarke Gayford. Foto: DAVID ROWLAND Vis mere Premierminister Jacinda Ardern og hendes partner Clarke Gayford. Foto: DAVID ROWLAND

Det skete ikke på grund af den omfattende omtale sagen havde fået, blandt andet takket være artikler i New Zealand Herald.

På torsdag kommer der en udtalelse om, hvorvidt grænserne skal åbnes igen til New Zealand. Landet har kun oplevet 54 dødsfald på grund af covidsmitte blandt dets befolkning på fem millioner.

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, er for øvrigt blevet nødt til at udsætte sit bryllup. Det skulle være holdt den 30 januar.

Men der var brug for flere covid-19 restriktioner, da ni tilfælde af omikronvarianten blev opdaget hos en familie, der ankom til et bryllup i Aukland tidligere på måneden.