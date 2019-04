Med et enkelt tryk på en knap udslettede en srilankansk kvinde hele sin familie og de tre politifolk, der var kommet for at ransage hendes hjem.

Kvinden er gift med én af de to mænd, som politiet mener er hovedmændene bag terrorangrebet på Sri Lanka påskesøndag.

Den gravide kvinde var iført en bombevest, og da betjentene forsøgte at trænge ind i hendes hjem, udløste hun bomben og dræbte sig selv, sit ufødte barn, sine tre børn og politifolkene.

Det bekræfter fungerende forsvarsminister i Sri Lanka, Ruwan Wijewardene, ifølge Associated Press.

Søndag gik kvindens mand ind på luksushotellet Shangri-La i Colombo med en rygsæk fyldt med sprængstoffer og udløste sin bombe midt i morgenmadsrestauranten.

Det var det angreb, der blandt andet kostede tre danske børn livet.

I alt blev 253 mennesker dræbt i angrebene på flere kirker og hoteller, og omkring 500 blev såret. 45 af dødsofrene var børn.

Efterforskningen viser, at to millionærsønner spillede en central rolle som bagmænd for angrebet.

Deres far er en velhavende krydderihandler, og søndag morgen sprængte den ene en bombe på Cinnamon Grand Hotel, mens den anden lavede sit selvmordsangreb på Shangri-La.

Da politiet opsøgte den ene af de to formodede bagmænds enke i et overdådigt hus i et af Colombos velhavende kvarterer, tog kvinden altså hele sin familie og tre betjente med sig i døden.

Ikke nok med, at flere af bombemændene angiveligt kom fra velstående familier.

Efterforskningen viser også, at flere af de formodede gerningsmænd var veluddannede og havde studeret i vesten.