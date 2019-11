En gruppe hunde ude på hjortejagt i en fransk skov har dræbt en lokal, gravid kvinde.

Den 29-årige Elisa Pilarski, som var ude at gå en tur i skoven med sine egne fem hunde, blev fundet død nær byen Villers-Cotterêts i lørdags.

»Hun havde adskillige hundebid på både ben og arme, samt på hovedet,« sagde anklageren Frédéric Trinh.

Politiet tester nu hele 93 hunde, der tog del i hjortejagten, for at finde ud af, hvem der bed kvinden til døde. Hendes egne hunde bliver også testet.

Den afdøde Elisa Pilarski var gravid i sjette måned. Foto: Facebook / Elisa Pilarski Vis mere Den afdøde Elisa Pilarski var gravid i sjette måned. Foto: Facebook / Elisa Pilarski

Sammen med dna-eksempler, taget fra den afdøde, vil politiet forsøge at finde ud af, hvem de skyldige hunde er. Det skriver BBC.

Elisa Pilarski var seks måneder henne i sin graviditet, da hun døde. Dødsårsagen er et alvorligt blodtab efter hundenes angreb.

Inden det gik så grueligt galt, havde Pilarski ringet til sin partner og sagt, at hun var bange for, en flok hunde ville angribe hende.

Da han kom frem til området, fandt han hendes krop ved at følge en af hendes egne hundes fortvivlede gøen.

Angela Van Den Berghe, der var involveret i hjortejagten lørdag, har fortalt til en fransk avis, at 'så vidt vi ved, har den tragiske begivenhed ingen relation, hverken til vore hunde, eller til jagten med hunde'.

Skuespilleren Brigitte Mardot, som er præsident for en dyrevelfærdsorganisation, bad de franske myndigheder om øjeblikkeligt 'at stoppe al jagt i denne sæson'.

Men den franske jagtorganisation insisterede på, at der ikke var noget bevis på, 'at jagthundene var involveret i kvindens dødsfald'.

Efter nyheden om hendes død blev kendt, begyndte folk at sende hilsener til hendes Facebook-side, hvor de gav udtryk for deres chok over det, der var sket.