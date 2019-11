En gravid brandmand (undskyld udtrykket) har forsvaret sin ret til at bekæmpe de voldsomme brande, der hærger ved Australiens østkyst.

Som hun selv siger det: »Jeg tar mig ikke af det, hvis du ikke kan lide det.«

Hun er gravid i 14. uge, Katherine Robinson-Williams, og hun har lagt video af sig selv og kollegerne på New South Wales Rural Fire Service i aktion på Instagram.

Flere end 150 skovbrande fortsætter med at skabe store problemer i delstaterne New South Wales og Queensland.

Vis dette opslag på Instagram For all the females on the ground inNSW right now. We stand together we stand proud !! Yes I am a Firefighter No I’m not a man Yes I am a female Yes I am pregnant Yes I am going to the fires And yes I’ll be alright No I won’t just stay behind No I don’t care if you don’t like it THIS IS MY STATE IN FLAMES! I love my country I love my mates And if that means I’m needed on the ground Then I’ll always make the way As long as I am physically able to help I’ll always work my best As I’m a firefighter, Just like all the rest!! #firefighters #nswfires #femalefirefighters #nswrfs Et opslag delt af Kat RW (@katrobinsonwilliams96) den 9. Nov, 2019 kl. 8.05 PST

Tre mennesker er dræbt og mange såret, blandt andet 13 brandfolk. Det skriver Sky News.

Robinson-Williams har ikke tænkt sig at stoppe, før lægen siger, at det er for farligt. Foreløbig siger han ok, når bare hun ikke skal slæbe rundt på det tungeste udstyr.

Hun kommer fra en familie, der har været brandmænd i generationer.

»Min far er brandmand, min mor er brandmand, min bror, min onkel, min bedstemor er og min oldefar var også brandmænd. Selv min mand er brandmand og også hans to brødre,« siger hun.

En brandmand forsvarer et stykke land ved Hillville nær Taree, 350 km nord for Sydney. Foto: PETER PARKS Vis mere En brandmand forsvarer et stykke land ved Hillville nær Taree, 350 km nord for Sydney. Foto: PETER PARKS

Hendes bedstemor har været brandmand i over 50 år, og hendes egen mor var selv gravid, da hun bekæmpede ilden, der rasede i 1995.

Kat Robinson-Williams har skrevet: »Til alle de kvinder i New South Wales netop nu. Vi står sammen, vi er stolte!«

»Ja, jeg er brandmand, nej, jeg er ingen mand. Ja, jeg er kvinde, ja, jeg er gravid, ja, jeg er på vej ud til brandene og ja, jeg skal nok klare mig. Nej, jeg vil ikke blive hjemme.«

Hun har også lagt et billede på Instagram med et ultralydsbillede, der viser hendes 13 uger gamle baby med teksten: »Lille brandmand på vej.«

Hun har fået masser af støtte på de sociale medier. Folk takker hende og beskriver hende som en 'legende' og 'forbløffende'.

Brandene har foreløbig afsvedet 1,1 million hektarer land.

New South Wales, hvor familier er blevet evakueret og flere end 300 hjem er ødelagt, har erklæret undtagelsestilstand.

Det forventes, at situationen forværres i den kommende uge, og advarslen er helt klar fra brandkommissær Shane Fitzsimmons:

»Vi kommer ikke til at få alle disse brande under kontrol til den tid.«