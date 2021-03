Der skulle gå 33 år, inden politiet fik løst mysteriet – og næsten 36 år inden familien endelig kunne få svar på, hvad der var sket med Lisa Todd.

»Hendes bror havde ingen ord,« siger betjenten Christopher McMullin.

Politiet i den lille amerikanske Philadelphia-forstad Bensalem har med mere end tre årtiers forsinkelse fundet svaret i en besynderlig sag, der muligvis slet ikke er slut endnu. Det skriver CBS Philly.

Den tragiske historie tager sin begyndelse i efteråret 1985, hvor den 17-årige Lisa Todd, der var gravid i sjette måned, aldrig vender hjem efter en gåtur fra hjemmet i Philadelphia. Hun bliver ikke set i live siden, og politiet havde dengang ingen spor at gå efter.

Brønden hvor skelettet blev fundet. Foto: Bensalem Township Police Department Vis mere Brønden hvor skelettet blev fundet. Foto: Bensalem Township Police Department

I januar 1988 finder en hundelufter så et skelet i en brønd ved et nedlagt og forladt destilleri i Bensalem. Det er ingen umiddelbare identifikationsmuligheder på liget. Undersøgelserne dengang viser, at det er en gravid kvinde mellem 17 og 23 år.

Umiddelbart virker det ligetil at finde en forbindelse mellem de to sager. Det sker bare aldrig.

Af 'uforklarlige' årsager er oplysningerne om Lisa Todds forsvinden i mellemtiden blevet slettet fra politiets register i forbindelse med hendes 18-års fødselsdag, og der er aldrig lavet en kobling til skelettet i brønden. Det har Bensalem Politi oplyst på en pressemøde i denne uge.

I stedet er årene gået, mens politiet fra tid til anden har arbejdet videre med at identificere skelettet. Og ved hjælp af dna-undersøgelser lykkedes det med hjælp fra slægtsforskere langsomt at stykke et afpillet stamtræ sammen.

Tøjet som blev fundet på skelettet i brønden. Foto: Bensalem Township Police Department Vis mere Tøjet som blev fundet på skelettet i brønden. Foto: Bensalem Township Police Department

Det bliver betjent Chris McMullins opgave at stå i spidsen for efterforskningen af den gamle sag og kontakte de mulige familiemedlemmer – og for nylig fik han så det, der viste sig at være Lisa Todds bror i røret.

»Efter at jeg havde opsummeret sagen, sagde jeg: 'Har du nogle søskende, der er forsvundet?' Og han svarede så: 'Ja, jeg har en søster, der forsvandt i efteråret 1985,« har Chris McMullin sagt på pressekonferencen tidligere på ugen.

Han fortæller videre, at broren var 'lettet, overrasket, følelsesmæssigt berørt og chokeret' over efter så mange år at få besked om, hvad der var sket med søsteren. Han kunne samtidig fortælle, at Lisa Todd havde en toårig søn på tidspunktet for hendes forsvinden.

Endnu ved politiet ikke, om der ligger en forbrydelse bag, at Lisa Todd endte på bunden af en brønd.

Man har derfor bedt offentligheden om hjælp til at fastslå, hvad der egentlig skete: 'Om hun var sammen med nogen, om der var narkotika eller alkohol indblandet, om det var med overlæg eller et uheld'.

»Sagen slutter ikke her. Der er nogen derude, der ved noget,« supplerer direktør Frederick Harran fra Bensalem-politiet ved pressekonferencen.