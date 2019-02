En tredje mistænkt er identificeret som agent i sagen om forgiftning af eksspion i Salisbury fra marts.

En tredje mand, der er mistænkt for at være involveret i giftangrebet på den tidligere russiske spion Sergej Skripal, er en højtstående agent i den russiske efterretningstjeneste, GRU.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der citerer webmediet Bellingcat. Dermed vokser antallet at tråde, der forbinder efterretningstjenesten til sagen.

- Bellingcat kan nu afsløre den sande identitet og baggrund for denne GRU-officer, skriver den journalistiske gravergruppe.

Manden skal angiveligt have udgivet sig for at hedde "Sergej Vjachaeslavovich Fedotov" som et dække for sin sande identitet.

- Men i virkeligheden er denne person Denis Vjacheslavovich Sergeev, som er en højtstående GRU-officer og en dimittend fra det russiske militærakademi, lyder det videre.

Bellingcat var det første medie til at identificere de to russere, som Storbritannien har mistænkt for at stå bag forgiftningen af Skripal og hans datter i marts sidste år.

Briterne tiltalte de to russere, der var kendt som Aleksandr Petrov og Ruslan Bosjirov, for drabsforsøg, uden at de var til stede.

Men de russiske journalister i Bellingcat var de første til at identificere mændene som Alexander Mishkin and Anatoly Chepiga, der begge arbejder for den russiske efterretningstjeneste.

De to russere har tidligere i et interview på russisk TV sagt, at de var uskyldige turister, der var taget til Salisbury for at se byens katedral.

Ud over de to blev også et britisk par senere udsat for den farlige gift. Det skete i juni, da en 45-årig mand og en 44-årig kvinde faldt om i deres hjem i Amesbury.

Byen ligger blot få kilometer fra Salisbury i Storbritannien, hvor forgiftningen af spionen fandt sted. Kvinden afgik ved døden otte dage senere, mens manden overlevede.

/ritzau/