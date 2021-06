Skydevåben, øl og marihuana. Det er blandt lokkemidlerne, der skal få amerikanerne til at møde op for at få en vaccine mod coronavirus. Det skriver Sky News.

De har ellers været flinke til at møde op hidtil, for der er blevet delt over 302 millioner doser ud i USA. 42,1 procent af befolkningen er fuldstændigt vaccineret.

Men præsident Joe Biden har en smule travlt. Han vil have 70 procent af den voksne befolkning vaccineret senest 4. juli – på den amerikanske uafhængighedsdag.

Foreløbig er amerikanerne blevet tilbudt et bredt spektrum af initiativer for at lade sig vaccinere. Det inkluderer gratis skydevåben, ferierejser og kontanter.

Her gør en medarbejder klar til en vaccination med AstraZeneca. Foto: Bagus Indahono Vis mere Her gør en medarbejder klar til en vaccination med AstraZeneca. Foto: Bagus Indahono

Det nyeste påfund kommer fra staten Washington. Der kan de lovlige marihuanabutikker nu tilbyde en gratis joint til dem, der skal vaccineres mod covid-19.

Det er skam blevet annonceret af folk fra staten. I 'Joints for Jabs' tilbyder potforhandlere at dele en enkelt rullet joint ud til dem, der er over 21 år og får en vaccine på en klinik senest 12. juli.

Flere folk over hele landet har allerede vundet kontanter i et andet program, der skal få folk op af stolene.

I Californien har de allerede holdt de første af en serie lodtrækninger om en pris på 16,5 millioner dollar (godt 100 millioner kroner). De skal få folk til at tage en vaccine inden 15. juni.

Her får en mand er stik med vaccine mod covid-19. Foto: ELOISA LOPEZ Vis mere Her får en mand er stik med vaccine mod covid-19. Foto: ELOISA LOPEZ

I Colorado, hvor halvdelen af statens befolkning har fået det første stik, har den første af fem personer vundet en million dollar for at have fået en vaccine.

Indtil nu har omkring 63 procent af amerikanerne fået midst et stik.

Også den private sektor finder på ideer. Bryggeriet Anheuser-Busch har således sagt, at de vil give alle amerikanere over 21 år en øl, når målet på 70 procent af befolkningen er nået.

I staten West Virginia bliver geværer og jagtrifler tilbudt folk, der har fået et stik.