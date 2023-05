500.000 gratis flybilletter til Hong Kong blev revet væk på ingen tid.

Det skete da Hongkongs turistkontor og flyselskabet Cathay Pacifics uddelte de mange billetter i håbet om at lokke turister tilbage til byen efter tre år med stramme coronarestriktioner, skriver CNN.

Billet-gaveboden blev annonceret i februar 2023 af lokale embedsmænd, og det betød, at flere sad og ventede på, at de kunne få lov til at købe dem.

Men de blev mødt af store digitale køer, allerede inden billetterne var tilgængelige. Alligevel mener folkene bag, at kampagnen har været succesfuld.

»Vi er glade for responsen fra vores Cathay-medlemmer, der har tilmeldt sig det eksklusive tilbud,« siger en repræsentant til CNN og tilføjer:

»Vi er glade for at kunne støtte den her kampagne for at byde besøgende fra hele verden velkommen til at opdage skønheden i vores smukke hjemby.«

Og billetterne blev revet væk på 2,5 timer, fortæller repræsentanten fra Cathay Pacifics.

Før coronapandemien havde Hong Kong 56 millioner besøgende om året. I 2022 var tallet nede på blot 100.000.