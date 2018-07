Det kan ende med at høre fortiden til, at turister på Mallorca igen og igen bevæger sig til hotelbaren for at tage endnu en gratis drink med tilbage til liggestolen ved poolen.

Det skyldes, at de lokale myndigheder ifølge flere medier diskuterer en mulighed for at forbyde alkohol som en del af all inclusive-pakker på De Baleariske øer, Mallorca, Menorca, Formentera, Ibiza, Cabrera og Conillera.

Turistchef for de populære ferieøer, Antoni Sansó, fortæller til avisen, Diario de Mallorca, at det er målet at begrænse det sommetider voldsomme alkoholindtag.

»Vi har ikke i sinde at forbyde alkohol, for det kan vi ikke. Men vi kan regulere det,« siger han ifølge Daily Mail.

»Regeringen ønsker at bruge samme formel for all inclusive-pakker som for halvpension, hvor man tager separat betaling for alkohol,« siger han videre.

Meldingen kommer efter, at byrådet i hovedstaden på Mallorca, Palma, tidligere i år vedtog større bøder til udskejende turister på grund af gentagne problemer med tilrejsende, der opfører sig ‘asocialt’ og eksempelvis holder gadefester til gene for de lokale, øens image samt andre turister.

Det kan ende med, at der skal betales for hver eneste drink, hvis de ikke længere indgår som en del af en helpension. Foto: Foto: Iris Vis mere Det kan ende med, at der skal betales for hver eneste drink, hvis de ikke længere indgår som en del af en helpension. Foto: Foto: Iris

Kommunikationschef hos Spies, Torben Andersen, fortæller at man fra rejseselskabets side ser situationen an.

»Vi vil gå i dialog med dem for at høre, hvad det går ud på. Jeg tror ikke, at det går i retning af skandinaver. De har formentlig mere kig på dem, der kommer til Magaluf (by på Mallorca der er særligt populær blandt briter, red). Man vil nok ikke genere skandinaver,« siger han og fortsætter:

»Lad os nu se, hvad der sker. Vi får en snak med myndighederne - jeg er sikker på, at de vil kontakte os og tage hensyn til os. Vi er en stor spiller dernede, Mallorca er vores største rejsemål, vi har 75.000 gæster der hvert år, hvoraf mange bor på vores egne resorts, og vi plejer at have et godt samarbejde med myndighederne dernede.«