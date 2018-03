Den første vinder af det europæiske Melodi Grand Prix og enken efter den kendte danske hotelkonge Oscar Pedersen - sangerinden Lys Assia - er død. Det skriver det britiske medie Metro.

Den schweiziske sangerinde Lys Assia blev et ikon og fik stjernestatus i Europa, efter hun med sangen ’Refrain’ i 1956 blev den første europiske Melodi Gran Prix-vinder.

Faktisk blev den mørkhårede sangfugl så populær, at hun efterfølgende stillede op som repræsentant for Schweiz i selvsamme konkurrence i både 1957 og 1958.

Hendes borgerlige navn var Rosa Mina Scharer, og hun kom til verden i 1924 som den yngste af 12 søskende. Det stod næppe skrevet i kortene, at hun en dag skulle opnå så stor stjernestatus, men tilsyneladende bar den schweiziske kvinde på et stort talent og en kæmpe selvtillid.

Ifølge Metro har Lys Assia tidligere udtalt, at hun faktisk ikke var overrasket over at vinde Melodi Grand Prix'et som 32-årig.

»Jeg var den bedste, og jeg så også godt ud. Og min sang var den bedste, den smukkeste af dem alle«, har hun berettet.

Siden sin sejr fulgte Lys Assia Melodi Grand Prix'et tæt. Og fansene fulgte hende.

Lys Assia fulte det europæiske Melodi Grand Prix tæt livet igennem. Her ses hun i forbindelse med konkurrencens 50 års jubilæum sammen med Brødrene Olsen og Johnny Logan. Foto: Jens Nørgaard Larsen Lys Assia fulte det europæiske Melodi Grand Prix tæt livet igennem. Her ses hun i forbindelse med konkurrencens 50 års jubilæum sammen med Brødrene Olsen og Johnny Logan. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Da Danmark i 2014 var vært for det internationale Melodi Grand Prix var hun med som gæst, og hun fortalte i den forbindelse i et interview med DR om sit forhold til den europæiske sangkonkurrence og sine fans:

»Jeg betyder meget for fansene. Jeg er symbolet på Eurovision, og det er derfor, jeg kommer for at se showene. Jeg har både unge og gamle fans, og jeg bliver stoppet på Strøget af fans. Jeg er en del af familien, og det er jeg glad for,« sagde Lys Assia, der i en årrække boede i Danmark med sin danske mand Oscar Pedersen, som hun blev gift med i 1967. De mødte hinanden, da han havde hyret hende som sangerinde til Kystens Perle i 1962, fortalte hun til BT i 2001.

»Jeg havde kun ét show hver aften. Det skulle egentlig bare have været en lille ferie, hvor jeg ville bruge tiden på at spille golf. Men så mødte jeg Oscar - og så var det sket,« fortalte Lys Assia.

Her ses Lys Assia ved sit 40 års jubilæum på Kystens Perle sammen med sin mand, hoteldirektør Oscar Pedersen Foto: Kurt Nielsen Her ses Lys Assia ved sit 40 års jubilæum på Kystens Perle sammen med sin mand, hoteldirektør Oscar Pedersen Foto: Kurt Nielsen

Oscar Pedersen var kendt som lidt af en hotel- og restaurationskonge i Helsingør og omegn, hvor parret blandt andet ejede Kystens Perle og Hotel Marienlyst. Til sidst ejede de 17 hoteller og restauranter sammen, bl.a. restaurant Copenhaque på Champs Elysses i byernes by.



Men lykken sluttede brat, da Oscar Pedersen døde i et biluheld i Paris i 1995.



»Jeg er kommet mig efter det forfærdelige uheld. Det var godt nok svært, men livet går jo videre. Det tog hårdt på mig. For første gang i mit liv fik jeg problemer med mit helbred. Det er svært at være alene, men jeg har heldigvis mine venner - og jeg er så småt begyndt at spille golf igen,« fortalte Lys Assia, der sad ved siden af sin mand, da ulykken skete.

Efter mandens død flyttede hun til Cannes i Sydfrankrig.

Lys Assia sov ind på et hospital i Zurich i Schweiz. Hun blev 94 år.