Den Grammmy-vindende jazzmusiker Lawrence Leathers mistede på dramatisk vis livet søndag. Han blev blot 37 år.

Hans lig blev fundet i en trappeskakt ved sin lejlighed i Bronx i New York. Og alt tyder på, at han er blevet dræbt.

Hvad der præcis skete forud for den 37-årige jazzmusikers død, er uvist. Politiets teori er, at Lawrence Leathers endte i slagsmål med to personer fra den opgang, han boede i.

De to personer er nu blevet anholdt, skriver New York Times.

Det drejer sig om en 28-årig mand og en 41-årig kvinde.

Hvilket forhold, Lawrence Leathers havde til kvinden, er ifølge politiet uvist.

Den 37-årige trommeslager blev betegnet som en af de store talenter på New Yorks jazzscene. Han har de seneste ti år spillet sammen med jazzsangerinden Cecile McLorin Salvant, som er en af de mest talentfulde jazzsangere i verden.

Lawrence Leathers er med på hendes to album, 'For One to Love' (2015) og 'Dreams and Daggers' (2017). Begge udgivelser vandt en Grammy for bedste jazzalbum med vokal.