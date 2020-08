Den italienske kystvagt har lørdag reddet 49 af de mest sårbare migranter fra redningskibet Louise Michel, efter det tidligere lørdag kom frem, at de var strandet på Middelhavet. Heriblant 32 kvinder, 13 børn og fire mænd.



Det skriver Sky News.

Ombord på skibet var i alt 219 migranter. Skibet havde flere gange bedt om hjælp, blandt andet fra kystvagten på Malta, der dog skulle have afvist at komme skibet til undsætning. Det skriver Daily Mail.

Redningsskibet Louise Michel er udsendt af graffitikunstneren Banksy. Torsdag samlede det 89 flygtninge og migranter op, der var fanget på Middelhavet.



Men de mange mennesker ombord gjorde, at skibet ikke kunne sejle videre - en døde på grund af det overfyldte dæk, og mange skulle ifølge avisen være dehydrerede efter mange dage til søs.

Migranterne er strandet på vandet. Foto: MV LOUISE MICHEL Vis mere Migranterne er strandet på vandet. Foto: MV LOUISE MICHEL

Redningsskibet, der i sidste uge i al hemmelighed blev sendt ud fra havnen i den spanske kystby Burriana, er betalt og udsendt af den kendte britiske graffitikunstner Banksy.

Banksy, der er anonym og aldrig har vist sig offentligt, er særligt kendt for sin kunst i det offentlige rum, der ofte har stærke politiske budskaber.

Ombord på båden var en række europæiske nødhjælpsarbejdere, som Banksy allerede sidste år kontaktede og tilbød penge til at købe et skib, der kunne redde nogle af de mange tusind flygtninge og migranter, der hvert år dør på deres rejse over Middelhavet.

Vejen over Middelhavet er en af de travleste migrantruter i verden, og den er langt fra ufarlig.

I år har mindst 500 flygtninge og migranter mistet livet på ruten, og mere end 7600 flygtninge og migranter er blevet fanget af den libyske kystvagt, der har bragt dem tilbage til Libyen.