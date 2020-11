Normalt er der kø foran museerne, tusindvis af mennesker på julemarkederne og masser af wienerschnitzel-serveringer på de mange restauranter.

Men i disse dage er situationen en komplet anden i østrigske Wien.

Den populære turistby er nemlig helt og aldeles mennesketom.

En spøgelsesby i ordets bedste forstand.

Wien er en spøgelsesby i disse dage. Foto: HELMUT FOHRINGER Vis mere Wien er en spøgelsesby i disse dage. Foto: HELMUT FOHRINGER

Hvis der er ét sted, der kæmper usædvanligt meget med coronavirussen i disse uger, er det nemlig Østrig.

Efter en sommer med nærmest ingen coronatilfælde begyndte der i september at komme et par hundrede positive tests om dagen.

Det udviklede sig i oktober til omkring de tusinde, og så eksploderede det ellers i denne måned:

1. november blev 4.956 østrigere smittet med coronavirus, og 12 dage efter var tallet oppe på 9.586 positive tests.

Wien er en spøgelsesby i disse dage. Foto: HELMUT FOHRINGER Vis mere Wien er en spøgelsesby i disse dage. Foto: HELMUT FOHRINGER

Det er vel at mærke i et land, der med cirka 8,7 millioner borgere ikke er voldsomt meget større end Danmark, hvis coronarekord ligger på 1.427 positive test på én dag.

Og det er da også, når man sammenligner antal coronasmittede med antal indbyggere, at Østrigs coronasituation for alvor ser gruopvækkende ud.

For at forstå det skal man se den graf, der er i nedenstående Twitter-opslag.

Woosh! #Austria pic.twitter.com/0B3lCWAv5i — Clemens Posch (@Clemensposch) November 16, 2020

Her ser man nemlig på en række landes 'nye coronasmittede pr. million indbyggere (seneste uges gennemsnit)' siden marts, og hvis du ser alle 35 sekunder, opdager du hurtigt, at både USA og Sverige i de første mange måneder skiftedes til at ligge nummer 1 på den ærgerlige graf.

Men så begynder den røde graf med 'Austria' pludselig at skyde op, når vi rammer oktober, og i de sidste fem sekunder af videoen skyder den direkte op mod himlen.

Heldigvis har man også opdaget den uhyggelige udvikling internt i landet, og derfor valgte Østrigs kansler, Sebastian Kurz, i begyndelsen af november at iværksætte en voldsom nedlukning af landet.

Frem til 6. december må østrigerne kun forlade deres hjem, hvis det er nødvendigt for eksempelvis at købe mad eller for at motionere, sagde Kurz på et pressemøde forrige lørdag.

»Min indtrængende anmodning for de kommende uger er følgende: Mød ikke nogen. Enhver social kontakt er en for meget,« sagde Kurz dengang.

Med andre ord: Ét kram er ét kram for meget i Østrig.

Han understregede, at nedlukningen er nødvendig for at bremse smittespredningen, nedbringe antallet af nye smittetilfælde og undgå, at hospitalerne bukker under for presset.

»Det er den eneste måde, vi kan redde julen,« sagde kansleren.

Anbefalingen om at holde sig inden døre fra klokken 20 om aftenen til klokken seks om morgenen har ikke kunnet forhindre, at smitten spreder sig med stor fart.