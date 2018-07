Indbyggerne flygter mandag aften fra to store skovbrande på hver sin side af den græske hovedstad, Athen. Flere danske turister er blevet evakueret.

Op mod 100 huse er ødelagt af brandene, der er ude af kontrol, oplyser græske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AP. Mindst seks personer meldes forbrændt af brandene i Penteli-området nordøst for Athen, mens en person meldes død ifølge det græske medie Ekathimerini.

Røg indhyller en motorvej ved Kineta, tæt på Athen, hvor en af de mange skovbrande hærger i øjeblikket. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS/REUTERS/RITZAU SCANPIX Vis mere Røg indhyller en motorvej ved Kineta, tæt på Athen, hvor en af de mange skovbrande hærger i øjeblikket. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS/REUTERS/RITZAU SCANPIX

Ifølge en talsmand for det lokale brandvæsen, Stavroula Malliri, er de alle seks blevet indlagt mandag, men deres tilstand er mandag aften ukendt. Tre hospitaler i Athen er i alarmberedskab og er klar til at tage imod flere patienter, hvis det bliver nødvendigt.

Myndighederne har erklæret undtaglesestilstand i de østlige og vestlige dele af Athen-området, idet vindstød af stormstyrke har spredt ilden til fyrretræsskove og kystbyer på hver sin side af hovedstaden. Ifølge en borgmester i området har branden foruden 100 huse også fået fat i 200 biler.

Brandmænd forsøger at få bugt med flammerne ved Athen-forstaden Neo Voutsa. Foto: ?????????? ????? Vis mere Brandmænd forsøger at få bugt med flammerne ved Athen-forstaden Neo Voutsa. Foto: ?????????? ?????

Den første brand brød ud i en fyrretræsskov tæt ved kystbyen Kineta, der ligger 50 kilometer vest for Athen, hvor den skabte så tyk røg, at de store hovedveje mellem halvøen Peloponnes og det græske fastlande måtte lukkes. Samtidig lagde en orange tåge sig over hovedstaden.

Den anden store brand brød ud mandag eftermiddag i Penteli-området nordøst for Athen. Her måtte myndighederne i gang med at evakuere en sommerlejr for børn. Snesevis af huse og biler er angiveligt brændt i dette område.

Lokale kigger på røgen fra en skovbrand i Kineta tæt på Athen, Grækenland. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS/REUTERS/RITZAU SCANPIX Vis mere Lokale kigger på røgen fra en skovbrand i Kineta tæt på Athen, Grækenland. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS/REUTERS/RITZAU SCANPIX

Mindst 150 brandfolk er på stedet. Fem fly og syv helikoptere deltager i slukningsarbejdet fra luften. I alt 40 danske gæster er evakueret fra et af Bravo Tours' hoteller i havnebyen Rafina, der har 20.000 indbyggere. Det skriver DR.

»Vi sad oppe på vores hotelværelse og kunne se røgen lidt over bakkerne. Ti minutter efter væltede det ned med aske med ild i, og alle løb,« fortæller Anders Kjær Nielsen, der er blandt de evakuerede, til DR. De tilbragte flere timer på stranden inde de kunne blive evakueret.

I Penteli-området er mindst tre fly og en helikopter sat ind for at assistere de 50 brandfolk, der kæmper på landjorden.

Røg fylder himlen vest for Athen mandag, hvor flere har måttet flygte fra deres hjem efterhånden som skovbranden har spredt sig. Foto: Thanassis Stavrakis Vis mere Røg fylder himlen vest for Athen mandag, hvor flere har måttet flygte fra deres hjem efterhånden som skovbranden har spredt sig. Foto: Thanassis Stavrakis

Der er desuden meldinger om, at nogle mennesker er fanget på en strand, som de ikke kan komme væk fra på grund af brandene. Den græske kystvagt har sendt en patruljebåd til stedet for at undersøge sagen.

Grækenland søger samtidig assistance fra andre EU-lande til at bekæmpe brandene, oplyser en talsmand for det civile beredskab, skriver AP. Den formelle anmodning vil blive sendt til EU senere mandag aften, siger talsmanden, Spyros Georgiou. Han oplyser ikke umiddelbart, hvad hjælpen skal bestå af.

Landets premierminister Alexis Tsipras afkortede et officielt besøg i Bosnien og meddelte mandag, at regeringen vil gøre »alt, der er menneskeligt muligt« for at få branden under kontrol.

Skovbrande er almindeligt i Grækenland om sommeren, men den meget tørre vinter har betyder, at risikoen nu er ekstra stor.

B.T. har mandag aften været i kontakt med Udenrigsministeriets Borgerservice, der indtil videre ikke har nogle kommentarer til om man har fået henvendelser fra danske statsborgere, der opholder sig i Grækenland.

Ved du noget? Så tip B.T. på e-mail: 1929@bt.dk eller på Facebook.