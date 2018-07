Christos og Savvas sidder nærmest fastklemt mellem kasser af frisk mad og vandflasker i en ældre landrover.

»Har I brug for frisk mad eller vand!,« råber de på skift til hver sin side af vejen, for at gøre redningsarbejdere, politifolk og beboere i det katastroferamte område opmærksomme på, at her kommer hjælpen.

Du kan se hele reportagen, som B.T. har lavet med de græske helte i videoen over artiklen.

Og den er nødvendig. For selvom det er tre dage siden, at området nordøst for Athen blev overrumplet af de værste skovbrande i årtier, så mener de to frivillige ikke, at myndighederne har gjort nok for at hjælpe de nødstedte.

Foto: Marc Killigren Vis mere Foto: Marc Killigren

»Det er tre dage siden, og der sker intet. Der bor mennesker i delvist ødelagte huse, som ikke har adgang til elektricitet eller vand. Brandmændene har ikke fået mad i to dage. Hvordan skal de få mad, hvis vi ikke giver dem det?«, spørger Savvas.

Morgen, middag og aften sender Christos og Savvas seks biler afsted, som er fyldt med sandwiches, juice og vand. Det er deres måde, frivilligt, at vise sympati med deres medmennesker i katastrofeområdet.

Foto: Marc Killigren Vis mere Foto: Marc Killigren

»Vi bor i Nea Makri få kilometer nord for Mati. Branden undgik os med nød og næppe, men vi vil gøre alt for at komme vores græske naboer til undsætning. Jeg forventer, at de ville have gjort det samme for os, hvis vi var i problemer,« siger Savvas.

Kritik: Ingen evakueringsplan

Dødstallet omkring feriebyerne Rafina og Mati har officielt rundet 80, men tallet kan stadig stige yderligere. For der savnes fortsat mellem 50 og 100 mennesker, og 200 er sårede efter branden.

I dagene efter branden har også frustrationen meldt sin ankomst hos mange grækere. For hvordan kunne det gå så galt?

Foto: Marc Killigren Vis mere Foto: Marc Killigren

Grækenland er ofte ramt af skovbrande, men ikke med konsekvenser i denne størrelsesorden. Officielle kilder bekræfter, at man undersøger, hvorvidt der kan ligge bevidste handlinger bag branden. Men den mest sandsynlige forklaring er i følge myndighederne en række uheldige omstændigheder:

Da branden opstod bag bjergene, var der stærke vinde, som blæste ilden lige ned mod havet til Mati og Rafina. Men omkring de ramte byer mener mange, at myndighederne manglede en klar evakueringsplan, at ingen vidste, hvordan de skulle komme væk, og at der derfor opstod panik.

Foto: Marc Killigren Vis mere Foto: Marc Killigren

B.T. har forsøgt at forholde lokale myndigheder kritikken. De har ikke ønsket at udtale sig officielt. Men da vi spurgte på en officiel politibase i området, afviste de pure beskyldningerne.

»Alt blev udført efter alle tilgængelige procedurer. Ingen kan stoppe en brand, der kommer med 100 kilometer timen«, lød det.

Foto: Marc Killigren Vis mere Foto: Marc Killigren

»Kom til os og få tag over hovedet«

Ifølge uofficielle tal er op mod 2.500 huse ødelagte. Nogle så slemt, at det er fysisk umuligt at bo i dem. Andre er mindre medtagede, men har fortsat ingen forsyning der gør det muligt at få mad eller vand.

Christos og Savvas' gode gerninger stopper ikke med nødhjælpen. Sammen har de et hotel i Nea Makri. De der overlevede, men mistede deres hjem, stod pludselig i en desperat situation. De to havde heldigvis 120 frie pladser på hotellet, så nu har de tilbudt tag over hovedet til alle dem, de kunne huse.

Foto: Marc Killigren Vis mere Foto: Marc Killigren

»Vi er ikke helte. Vi gør det, vi forventer, mennesker bør gøre for hinanden.«

Hvor længe bliver I ved med at gøre det?

»En dag, to dage, en måned. Indtil alt bliver mere normalt,« lyder det samstemmende.

SE VIDEOEN HERUNDER:

Dansk familie sprang i vandet for at redde livet: 'Flammerne var 10 meter bag os':