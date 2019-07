En 59-årige amerikansk forsker blev meldt savnet 2. juli, da hun ikke vendte tilbage efter en løbetur nær den græske havneby Chania.

Lidt over en uge senere den 10. juli blev hun fundet dræbt i en nazibunker fra Anden Verdenskrig på øen Kreta.

Nu, fem dage senere, kan det amerikanske medie ABC News først oplyse, at efterforskerne har sikret afgørende beviser i sagen, der kan føre til den dræbte kvinde, Suzanne Eatons, morder og få timer senere, at en mistænkt er tilbageholdt af politiet.

En 27-årig mand fra Kissamos, som er en by 32 kilometer fra gerningsstedet, bliver nu afhørt af græsk politi i forbindelse med sagen.

Han blev tilbageholdt få dage efter, at politiet indsamlede DNA fra en række personer i lokalområdet.

Ifølge det amerikanske medie, som henviser til en anonym kilde, har den mistænkte påstået mordet.

Angiveligt skulle han bevidst have påkørt den amerikanske forsker, som var ansat som molekylær biolog ved det anerkendte Max Planck Instituttet i Dresden i Tyskland.

Mandag fandt efterforskere tunge beviser i nazi-bunkeren, der kunne pege politiet i retning af kvindens morder.

Den 59-årige amerikanske kvinde, som havde været efterlyst siden 2. juli, blev fundet dræbt på Kreta efter en stor eftersøgning på den græske ø. Her gør redningsfolk sig klar til at hente liget i den grotte, hvor det blev fundet tildækket. Stringer/Reuters

Tidligere har man søgt efter mistænkte, der var muskuløse nok til at overmande Suzanne Eaton, der havde det sorte bælte i kampsporten Tae Kwon Do.

Liget af hende blev fundet inde i en forladt bunker, der ligger i et uvejsomt terræn cirka 10 kilometer fra det sted, hvor hun sidst var blevet set. Politiet på den græske ø formoder, at kvinden er blevet dræbt ved kvælning, men det vides ikke, hvorvidt hun blev dræbt i bunkeren eller efterfølgende fragtet dertil.

Hendes lig blev fundet af to lokale, som udforskede bunkeren, der består af flere menneskeskabte grotter, som nazisterne anvendte under besættelsen af Kreta under Anden Verdenskrig.

Liget var tildækket af et groft klæde, hvilket forstærker politiets mistanke om en forbrydelse.