Migranter hovedsageligt fra Afghanistan er mandag fundet i en lastbil i forbindelse med et rutinemæssigt tjek.

41 migranter er mandag fundet i live i en lastbil på en motorvej i Grækenland. Det oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Migranterne er hovedsageligt fra Afghanistan og er ikke kommet til skade i lastbilen, oplyser myndighederne. De tilføjer, at kølesystemet i lastbilen ikke var tændt, da lastbilen blev stoppet.

Politiet stoppede lastbilen på motorvejen nær den græske by Xanthi i forbindelse med et rutinemæssigt tjek.

Lastbilens chauffør er anholdt, og migranterne er bragt til en nærliggende politistation for at blive identificeret.

- Lastbilen indeholdt både drenge og mænd. Det kommer til at tage et par dage at identificere dem og bestemme deres nationalitet, siger en unavngiven kilde fra politiet til nyhedsbureauet AFP.

Ifølge AFP er chaufføren fra Georgien.

Fundet af de 41 migranter kommer, knap to uger efter at 39 migranter - formodentlig vietnamesiske statsborgere - blev fundet omkomne i en nedkølet lastbil i Essex-området i England.

31 migranter fra Pakistan blev lørdag fundet i live gemt i en lastbil på en motorvej nær grænsen mellem Frankrig og Italien.

/ritzau/